Ministerstvo hospodárstva má na rok 2019 naplánovanú sumu 428 mil. eur

Bratislava 5. októbra (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR má v rozpočte na budúci rok naplánovanú sumu 428 milióna eur, ktorá je oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 vyššia o 172 miliónov eur, teda o 67,2 %. Vyplýva to zo zverejneného návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok.Rozpočtové prostriedky kapitoly v návrhu rozpočtu na rok 2019 v sume 226 miliónov eur rastú oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 o 97,5 milióna eur, teda o 75,8 %, pričom rastú bežné aj kapitálové výdavky.V kapitole rezortu hospodárstva sa na budúci rok rozpočtujú výdavky EÚ a spolufinancovania v sume 202 miliónov eur, čo je oproti tohtoročnému rozpočtu viac o 74,7 milióna eur, teda o 58,6 %.uviedol rezort financií v návrhu rozpočtu.Čo sa týka výdavkov na reštrukturalizáciu priemyselných odvetví, tie v návrhu rozpočtu na rok 2019 predstavujú sumu 115 miliónov eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 rastú o 47,4 milióna eur, teda o 70,2 %. V rámci tejto oblasti sa na rok 2019 rozpočtujú výdavky na podporu zníženia koncovej ceny elektriny pre podniky v sume 40 miliónov eur, v nadväznosti na novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby.uvádza sa v návrhu rozpočtu. V oblasti rudného baníctva rastú výdavky na rok 2019 oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 o 6,08 milióna eur a sú určené na technické práce na plnenie úloh obsiahnutých v pláne útlmového programu, práce ktorých útlm po dlhoročnej intenzívnej činnosti nebol dokončený, a na zákonné sociálne náklady. Výdavky ďalej smerujú na zabezpečovanie alebo likvidáciu starých banských diel a ich následkov.V návrhu rozpočtu tiež medziročne rastie transfer pre Národný jadrový fond (NJF), ktorý je oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 vyšší o 1,3 milióna eur. Transfer pre NJF je určený v zmysle zákona na úhradu nákladov vynaložených na nakladanie s jadrovým materiálom alebo rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy.Na podporu podnikania je na rok 2019 naplánovaná suma 4,4 milióna eur a rastie oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 o 100.000 eur, teda o 2,33 %. Je to spôsobené rozpočtovaním výdavkov na znižovanie administratívneho bremena. V oblasti podpory podnikania sú rozpočtové zdroje v roku 2019 smerované na podporu startupov, administráciu podporných schém a programov.V oblasti podpory investičných projektov a regionálneho rozvoja je na budúci rok v návrhu rozpočtu naplánovaná suma 62,2 milióna eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 je vyššia o 35,8 milióna eur. Ovplyvnená je aktuálnym vývojom čerpania a požiadavkami na výdavky na investičné projekty, vrátane podpory investície Jaguar Land Rover.uvádza sa v návrhu rozpočtu.