Ministerstvo hospodárstva predstavilo diplomatom Slovensko ako investične atraktívnu krajinu

Spoľahlivý obchodný partner

Atraktívna investičná destinácia

5.2.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) usporiadali v stredu 5. februára na pôde rezortu hospodárstva historicky najväčšie podujatie pre diplomatickú komunitu „Discover Slovakia: Economic & Investment Insights for Diplomatic Mission“.Cieľom bolo predstaviť Slovensko ako investične atraktívnu krajinu a spoľahlivého obchodného partnera, pričom osobitný dôraz bol kladený na strategické sektory a možnosti hospodárskej spolupráce. Ako informovala hovorkyňa MH SR Mária Pavlusík , podujatia sa zúčastnilo takmer 100 veľvyslancov a diplomatických zástupcov z viac ako 60 krajín akreditovaných pre Slovenskú republiku.„Slovensko je krajina s otvorenou ekonomikou a silným exportným sektorom. Aktívna ekonomická diplomacia a podpora strategických investícií sú kľúčové pre našu konkurencieschopnosť a dlhodobú hospodársku stabilitu. Diplomatickým partnerom chceme predstaviť komplexný prehľad o možnostiach investovania a podnikateľských príležitostiach, ktoré Slovensko ponúka,“ povedala podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková Ministerstvo hospodárstva SR a agentúra SARIO na podujatí predstavili Slovensko ako atraktívnu investičnú destináciu s vysokokvalifikovanou pracovnou silou, silným priemyselným zázemím a stabilným podnikateľským prostredím.V rámci podujatia boli diplomatickým zástupcom predstavené kľúčové konkurenčné výhody Slovenska, medzi ktoré podľa rezortu hospodárstva patrí stabilné podnikateľské prostredie a členstvo v eurozóne, silné priemyselné zázemie s globálnou konkurencieschopnosťou, rozvinuté dodávateľské reťazce v automobilovom, elektrotechnickom a IT sektore a vysoká kvalita pracovnej sily s prijateľnými nákladmi práce.