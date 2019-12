Ministerstvo hospodárstva v tomto roku podporilo stimulmi 32 projektov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. decembra (TASR) – Celková výška investícií firiem, ktoré investičnými stimulmi v tomto roku podporilo ministerstvo hospodárstva, dosiahla 245 miliónov eur a projekty by mohli vytvoriť okolo 3600 pracovných miest. Väčšina investícií sa bude realizovať v menej rozvinutých oblastiach Slovenska a do výskumu, vývoja a technologických centier. Pre TASR to uviedol minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).Minister ako príklad uviedol nové technologické centrá spoločností Porsche v Hornej Strede a Muehlbauer v Nitre, ktoré prinášajú výskum a vývoj a prispejú tak ku zvýšeniu konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva.povedal Žiga.dodal minister.Hoci suma podporených investícií nedosahuje výšku investície spoločnosti Jaguar Land Rover v Nitre, podľa ministra to význam týchto projektov neznižuje, pretože prichádzajú aj do menej rozvinutých regiónov.Z 32 podporených projektov išlo v 20 prípadoch o nové prevádzky a 12 projektov rozširuje súčasné prevádzky.dodal Žiga.Ministerstvo a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu má podľa ministra rozpracovaných ďalších 80 investičných projektov za šesť miliárd eur s potenciálom vytvoriť až 30 000 nových pracovných miest. Rozpracované sú viaceré investície veľkého rozsahu, teda nad 50 miliónov eur, a pribúdajú aj tie s vysokou pridanou hodnotou. V polovici prípadov sa zvažuje umiestnenie aj do najmenej rozvinutých okresov.Pretože však v poslednom čase trh práce eviduje 80 000 voľných pracovných miest, MH podľa Žigu nevyžaduje na pridelenie stimulov vytvorenie nového pracovného miesta a nie je to podmienka na pridelenie stimulov ani podľa platnej legislatívy. Pokračovať však bude dôraz na znižovanie regionálnych rozdielov a podpora investícií s vyššou pridanou hodnotou.