Ministerstvo hospodárstva vyčlenilo na projekt smart city milión eur

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. septembra (TASR) - Rezort hospodárstva vyčlenil viac ako jeden milión eur na podporu smart city projektov, ktoré by mali pomôcť zlepšiť život v slovenských mestách. Ide o dotáciu na podporu malých a stredných podnikov pri zavádzaní inovatívnych riešení v mestách. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR tak nadviazalo na minuloročnú priamu podporu, v rámci ktorej bolo prerozdelených takmer 500.000 eur. Žiadosti je možné predkladať do 4. októbra.Podľa generálnej riaditeľky sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Miriam Letašiovej sa MH rozhodlo pokračovať v podpore projektov inteligentných miest aj v tomto roku na základe minuloročného záujmu podnikov aj samospráv. Pripomenula, že v prípade pilotnej výzvy išlo o prvý podporný mechanizmus pre smart city riešenia priamo zo štátneho rozpočtu.uviedla Letašiová.Aktuálna výzva je určená na vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti jednotlivých projektov, kde môžu firmy získať až 20.000 eur, a po tomto zhodnotení projektu, jeho slabých a silných stránok, môžu firmy dostať na jeho realizáciu až 150.000 eur.V pilotnej výzve vyhlásenej v roku 2018 MH podporilo desať projektov inovatívnych malých a stredných firiem v rôznych oblastiach technológií, ktoré mali zlepšiť život obyvateľov Bratislavy, Nitry, Banskej Bystrice, Trenčína, Trnavy, Popradu, Hlohovca, Banskej Štiavnice, Dolného Kubína a Senca. Ich realizáciu MH podporilo sumou takmer 500.000 eur a mali by byť dokončené do marca 2020.Rozdielom v porovnaní s doterajšími schémami, ktoré realizuje rezort v oblasti podpory malých a stredných podnikov, je spolupráca medzi podnikmi a mestami. Týmto spojením, ktoré je založené na vzájomnej dohode, sa rezort snaží o lepšie využitie verejných zdrojov.