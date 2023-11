Ministerstvo investícií čelí ďalšej pokute. Unikli osobné údaje viacerých seniorov a vinia z toho Remišovú

Zmluvy s osobnými údajmi

28.11.2023 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR čelí za tablety pre seniorov ďalšej pokute. Pokutu v celkovej výške 8 600 eur dostalo MIRRI SR od Úradu na ochranu osobných údajov SR za únik osobných údajov niektorých seniorov zapojených do projektu„Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia senior tabletov“, ale aj za podobné problémy pri ďalších zmluvách, ktoré rezort zverejňoval v Centrálnom registri zmlúv . Ako informovalo MIRRI SR, predmetný projekt bol spustený za čias bývalej ministerky Veroniky Remišovej Za ľudí ). Úrad na ochranu osobných údajov vo svojom rozhodnutí konštatoval, že ministerstvo v marci až apríli tohto roka zverejňovalo v Centrálnom registri zmlúv darovacie zmluvy, ktoré obsahovali osobné údaje ako dátum narodenia, adresa, či telefónne číslo a emailová adresa, a to bez primeraného právneho základu.Úrad je toho názoru, že rezort tým porušil Nariadenie Európskeho parlamentu Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.„Dostali sme ďalšiu faktúru za amaterizmus bývalého vedenia, na ktorú sa poskladajú občania tohto štátu. V úrade som ešte len zopár týždňov a už sa nám na stole hromadia rozhodnutia rôznych inštitúcií, ktoré zisťujú pochybenia a prešľapy v projektoch a zmluvách bývalého vedenia. Najskôr to bol Remišovej sebapropagačný časopis, teraz sú to tablety pre seniorov. Chyby v Remišovej práci sme v minulosti nahlas kritizovali a dnes, keď za ne naše ministerstvo dostáva tisícové pokuty, sa ukazuje, že táto kritika bola opodstatnená,“ skonštatoval súčasný minister investícií Richard Raši Hlas-SD ).Šéf MIRRI SR tiež podotkol, že v čase, keď na seniorov cielia rozliční podvodníci a pripravujú ich aj o celoživotné úspory, sa nemôže diať, aby unikali takéto citlivé údaje, a už vôbec nie pre pochybenie štátu.„Ďalšie pochybenia zistil Úrad na ochranu osobných údajov SR pri desiatkach zmlúv, ktoré boli v Centrálnom registri zmlúv zverejnené bez toho, aby v nich boli anonymizované osobné údaje, ako rodné číslo, dátum narodenia, adresa, e-mail, telefón, ekonomické údaje či podpis," informovalo tiež ministerstvo.