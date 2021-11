Ministerstvo investícií podporí sedem projektov na zlepšenie života obyvateľov rómskych komunít

Prihliadalo sa aj na udržateľnosť

11.11.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) podporí sedem projektov na zlepšenie života obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít za takmer 1,12 milióna eur. MIRRI SR o tom informovalo v tlačovej správe, ktorú zaslal odbor komunikácie rezortu.Projekty budú podporené v rámci tretej výzvy programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov z Nórskych fondov aj štátneho rozpočtu. Nórske fondy pokryjú 85 percent dotácií, zvyšných 15 bude hradiť štát.Spolu do výzvy prišlo 20 žiadostí o podporu v celkovej výške viac ako 3,7 milióna eur.Granty boli schválené siedmim projektom zameraným na zlepšenie života marginalizovaných rómskych komunít v oblastiach zdravia, bývania, zamestnanosti, vzdelávania a boja proti diskriminácii.Prihliadalo sa aj na zapojenie členov rómskej komunity a udržateľnosť miestnych iniciatív.Takmer 125-tisíc eur získa nezisková organizácia Agentúra práce BBSK na dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov.Snahou projektu je vzdelávať a odstraňovať predsudky pri zamestnávaní Rómov z marginalizovaných komunít.Občianske združenie Utopia získa 97 500 eur na podporu zlepšovania znalostí a schopností rómskych žien potrebných pri boji proti diskriminácii.Schválená bola aj dotácia vo výške 182-tisíc eur pre Rómske centrum Ternipen, ktoré sa venuje rómskym deťom a dôchodcom.V prípade detí sa zameria na prevenciu ich diskriminácie vo vzdelávaní. Aktivity venované seniorom sa orientujú na sociálne služby.Nezisková organizácia Centrum komunitného organizovania dostane 142-tisíc eur na projekt, ktorého cieľom je rozvíjanie spoločenských aktivít šiestich rómskych komunít.Približne tisícke Rómov v nich žijúcich ponúkne napríklad aj podporu v riešení problémov s bývaním, vzdelávaním či s diskrimináciou.Občianske združenie Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu chce z podpory vo výške takmer 200-tisíc eur poskytovať zdravotnú starostlivosť ženám a bábätkám v marginalizovaných rómskych komunitách počas prvých tisíc dní od počatia.Projekt Misia 1000 zapája školené dobrovoľníčky z komunity, ktoré šíria zdravotnú osvetu medzi tehotnými ženami a čerstvými matkami a pomáhajú s prípravou na pôrod aj so starostlivosťou o novorodenca a batoľa.Nezisková organizácia Karpatská nadácia získala takmer 200-tisíc eur na program „UPre ženy“. Cieľom programu je podpora zvyšovania zamestnanosti žien z marginalizovaných rómskych komunít.Vo vybraných komunitách vo Veľkom Krtíši a Dobšinej (okres Rožňava) pomôže získať zručnosti a vedomosti nevyhnutné pre získanie stabilnej práce.Nezisková organizácia Človek v ohrození získala 169-tisíc eur na projekt Rozvojom zručností a kariérového poradenstva k sociálnej inklúzii.Jeho cieľom je práca s deťmi a mládežou od 12 do 15 rokov, ktorá im pomôže naštartovať pracovnú kariéru.V rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov je celkovo vyčlenených viac ako 17,6 milióna eur.