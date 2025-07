Ministerstvo investícií posiela do regiónov ďalších vyše osem miliónov eur, podporu získa viacero projektov

Nová telocvičňa aj modernizácia školskej kuchyne

28.7.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v uplynulých dňoch podpísalo 16 zmlúv na príspevky na projekty podpory infraštruktúry v oblasti vzdelávania, dopravy, kultúry, športu či cestovného ruchu. Celková výška nenávratného finančného príspevku je vyše 8,3 milióna eur. Ako ministerstvo informovalo, projekty sú spolufinancované Európskou úniou v rámci Programu Slovensko "Neinvestujeme len do ciest, škôl či parkov, ale do dôstojnej každodennosti v regiónoch. Každé euro z eurofondov má zmysel, keď sa premení na lepšie miesto pre život, či už ide o telocvičňu pre deti, bezpečný most alebo cyklotrasu, po ktorej sa dá konečne odviezť bez strachu," zdôraznil štátny tajomník MIRRI SR Radomír Šalitroš V Prešovskom kraji sa vo Vyšnom Žipove dočkajú výstavby telocvične a modernizácie školskej kuchyne pri základnej škole v obci. Projekt za 1,46 milióna eur prinesie okrem úplne novej telocvične aj modernizáciu školského stravovania, zlepšiť by sa mali aj podmienky pre deti z marginalizovaných skupín.V Spišskom Podhradí zas MIRRI SR podporí zlepšenie regionálnej mobility, viac ako 380-tisíc eur poputuje na modernizáciu miestnej infraštruktúry, čo by malo pomôcť aj so zlepšením bezpečnosti dopravy v meste. Obnova strechy historickej kanónie č. 6 čaká Spišskú Kapitulu, kde za necelých 240-tisíc eur staticky zabezpečenia a zrekonštruujú historickú budovu nachádzajúcu sa v území UNESCO.Bezmála 677-tisíc eur bude smerovať aj na modernizácia komunikácie na Štrbskom Plese, zlepšiť by sa mala kvalita ciest a výmena čaká aj bezpečnostné prvky, odvodnenie a značenie. Suma prevyšujúca 1,27 milióna eur pomôže s vybudovaním cyklotrasy na nábreží Cirochy, a tiež s rekonštrukciou lávky do historického parku cez túto rieku. Viac ako štvrť milióna eur poputuje aj do Bartošoviec na modernizáciu chodníka a miestnej komunikácie k železničnej zastávke. Do dopravnej infraštruktúry sa bude investovať aj v Lipanoch."361-tisíc eur prispeje k podpore verejnej, integrovanej, pešej a cyklistickej dopravy, ako aj k modernizácii mosta, ktorý tvorí dôležitú prístupovú tepnu k základným službám. Zlepšia sa tak podmienky bývania všetkých obyvateľov mesta, rovnako aj občanov z marginalizovanej rómskej komunity," uviedlo ministerstvo.V Bratislavskom kraji získal podporu projekt modernizácie telocvične a zriadenia terapeutickej miestnosti v ZŠ Rajčianska, v mestskej časti Vrakuňa. Ide o sumu 100-tisíc eur. Jeden projekt bol tiež podporený v Nitrianskom kraji, a to Športovo - oddychová zóna s ihriskom v Malom Lapáši, na ktorú smeruje 199-tisíc eur.V Banskobystrickom kraji bude podporená rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Čebovce, a to sumou 256-tisíc eur. Vo Fiľakove zas 1,2 milióna eur pomôže zmodernizovať ZŠ tak, aby prístup ku kvalitnejšiemu vzdelaniu získali aj žiaci z marginalizovaných komunít, deti z rodín hmotnej núdzi či zdravotne znevýhodnené žiactvo. V Malom Krtíši použijú 232-tisíc eur na projekt rekonštrukcie ulice Sušiny a výstavbu chodníka.V krajskom meste Trenčianskeho kraja by mal vzniknúť prírodný park. "886-tisíc eur pomôže oživiť alúvium Orechovského potoka v blízkosti centra Trenčína. Vznikne tu atraktívny prírodný park s krásnymi výhľadmi na hrad a historickú panorámu mesta," priblížil rezort investícií.Park budú revitalizovať aj v Bánovciach nad Bebravou, a to s príspevkom 588-tisíc eur. Základom projektu bude tvorba a posilnenie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry.V Košickom kraji bol podporený projekt výstavby a modernizácia miestnej komunikácie v obci Slovinky. Získala príspevok viac ako 200-tisíc eur. Peniaze smerujú aj do metropoly východu, a to na projekt Efektívna správa mesta Košice. "163-tisíc eur putuje na projekt zameraný na zlepšenie riadenia samosprávy mesta Košice s cieľom zvýšiť efektívnosť výkonu kompetencií, hospodárnosť a kvalitu verejných služieb a verejnej politiky," uzavrelo MIRRI SR.