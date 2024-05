Ministerstvo investícií predstavilo Mapu partnerstva, podľa Progresívneho Slovenska ide o nepodarený vtip (video)

Krok k zlepšeniu spolupráce

28.5.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR predstavilo Mapu partnerstva. Ide o nový praktický nástroj pre žiadateľov i budúcich prijímateľov nenávratných finančných príspevkov.Ako MIRRI SR informovalo, mal by im napomôcť zorientovať sa v spleti informácií o dostupných dotačných programoch, a to ako z eurofondov, tak aj z Plánu obnovy a odolnosti (POO) SR. Šéf rezortu Richard Raši Hlas-SD ) ho označil za krok k zlepšeniu spolupráce ministerstvom a samosprávami a žiadateľmi o prostriedky.„Mapa partnerstva prináša všetkým žiadateľom a prijímateľom európskych peňazí jasné a ľahko dostupné informácie na jednom mieste. Na webovej stránke www.mapapartnerstva.sk nájdu všetky náležitosti v prehľadnej štruktúre a vďaka intuitívnemu vyhľadávaniu je jednoduché nájsť relevantné informácie o výzvach z Programu Slovensko alebo Plánu obnovy a odolnosti, ktoré zodpovedajú potrebám danej samosprávy," uviedol.Rezort investícií avizuje, že ide iba o jeden z krokov v novej ére komunikácie so samosprávami. Mapa bola symbolicky predstavená v deň snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) „Mnohí komunálni lídri, najmä z menších obcí, nemali kapacitu či prostriedky na sledovanie aktuálnych výziev a hoci chceli čerpať eurofondy a iné dotácie, nevedeli sa vo svojich možnostiach zorientovať," vysvetľuje ministerstvo.Podľa Rašiho by s týmito problémami mala Mapa partnerstva skoncovať. Mapa by mala byť priebežne aktualizovaná o nové výzvy, harmonogramy i dostupné alokácie.„Mapa sa bude postupne rozširovať o informácie z ďalších finančných zdrojov, ako napríklad z envirofondu či grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska," doplnil Raši.Minister investícií tiež avizoval, že čoskoro by mala pribudnúť i ďalšia časť mapy, a to Mapa príležitostí. „Tá zoradí všetky samosprávy tak, aby bolo jasné, ktorá potrebuje na čo peniaze, ktorá potrebuje dobudovať vodovody, ktorá kanalizácie, či kde je biele miesto nepokryté internetom a podobne. Takzvaný rodný list obce pomôže pri efektívnom nastavovaní investícií v regiónoch a bude pre nás usmernením, na čo sa v daných regiónoch zamerať," uviedol a podotkol, že nápomocná by mala byť aj pri vyjednávaniach o kohéznej politike, a to tak, aby čo najviac pokrývala oprávnené potreby územia a napomáhala skvalitňovaniu života v samosprávach.Štátny tajomník MIRRI Michal Kaliňák tiež uviedol, že mapa je i nástrojom voči ministerstvám, keďže jej súčasťou je záväzný harmonogram eurofondových výziev i výziev z POO. „Aby samosprávy mali garanciu predvídateľnosti, pripravenosti a stability," zdôraznil.Mapa by mala viesť aj k eliminácii tretích strán, ktoré žiadateľom núkajú pomoc pri zorientovaní sa vo výzvach. „Komunálnym lídrom tento nástroj určite ušetrí financie, pretože nebudú musieť platiť agentúram. Toto predsa musí robiť štát," uzavrel Raši s tým, že informácie sú v Mape dostupné bezplatne.Na predstavenie mapy reagoval najsilnejší opozičný subjekt, hnutie Progresívne Slovensko . Ako uviedol jeho poslanec Marek Lackovič , na Slovensku čerpáme prostriedky z eurofondov už dve desaťročia.„Teraz, v roku 2024, sme sa od štátu dočkali jednoduchej webovej podstránky, kde je zverejnený zoznam výziev ako pdfko. Veríme, že to nemôžu myslieť vážne. Zrejme ide o nepodarený vtip, hoci 1. apríl je už dávno za nami," vyjadril sa.