Ministerstvo investícií vytasilo nové zbrane proti dezinfoscéne, podľa Remišovej musíme popracovať na našom kritickom myslení (video)

7.10.2022 (Webnoviny.sk) - Do boja s hoaxami a dezinformáciami nasadzuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) nové zbrane.Ministerstvo odštartovalo dvojdňový „hackathon", ktorý sa zameria na tento problém. Informovala o tom v piatok vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) na tlačovom brífingu Hacknime dezinformácie.Počas hackathonu bude viac ako 10 tímov zložených z IT nadšencov, vývojárov, startupistov a študentov hľadať digitálne riešenia na boj s dezinformáciami a na podporu digitálnej gramotnosti. Najšikovnejší dostane odmenu v sume tritisíc eur, druhý dvetisíc a tisíc eur dostane tretí. Víťazovi nápadu MIRRI SR ponúkne možnosť realizácie navrhnutého riešenia.„Nemôžeme si pred tým zatvárať oči – dezinformácie, hoaxy, klamstvá, polopravdy a nepriateľská propaganda sa stali pre našu spoločnosť každodennou realitou. Už pandémia naplno ukázala, aké môže byť nebezpečné, keď ľudia počúvajú konšpirátorov a nedôverujú faktom," uviedla Remišová.Doplnila, že po barbarskom ruskom útoku na Ukrajinu šírenie hoaxov, dezinformácií a propagandy v službách štátu, ktorý aj Slovensko označil za nepriateľa, nabralo ešte viac na sile."Asi každý z nás má vo svojej blízkosti niekoho, kto má problém rozlišovať seriózne informácie od klamstiev a podľahol propagande. Je to smutný dôkaz, ako tento fenomén rozoštváva spoločnosť a vnáša do nej neistotu a chaos. Pred toxickým obsahom, ktorý sa šíri v online priestore, musíme ľudí chrániť," zhodnotila.Na ministerstve informatizácie sa podľa šéfky rezortu dlhodobo venujú aktivitám na podporu digitálnej gramotnosti a kritického myslenia."Veľmi ma teší, že sa nám podarilo pripraviť toto inovatívne podujatie, ktoré do boja s hoaxami a dezinformáciami zapája ľudí z rôznych platforiem, ktorí neváhali podeliť sa o svoj čas, talent, skúsenosti a dobré nápady. Verím, že nás čaká 48 hodín produktívnej práce, ktorá prinesie zaujímavé riešenia,“ povedala.Na hackathone sa zúčastnia aj experti z kybernetickej bezpečnosti, umelej inteligencie či mediálnej gramotnosti z univerzitného a mediálneho prostredia, zo štátnej správy aj z technologických spoločností.„Slovensko má obrovské množstvo talentov, ľudský potenciál je jeden z najväčších kapitálov našej krajiny. Preto je dôležité dať im priestor a podporiť ich. Každý dobrý nápad, ktorý sa podarí zrealizovať, je krokom k lepšej, múdrejšej a bezpečnejšej spoločnosti. Veľmi si cením, že sa o svoje nadšenie, talent a skúsenosti chcú podeliť nielen členovia súťažných tímov, ale aj lektori a mentori, ktorí prijali pozvanie na hackathon. Je to dôkaz, že osud našej spoločnosti im nie je ľahostajný,“ dodala ministerka.Podujatie bude ukončené v sobotu podvečer, keď porota vyhodnotí všetky projekty. Víťazné riešenia následne predstavia vicepremiérka Remišová spolu s predsedom vlády Eduardom Hegerom (OĽaNO).