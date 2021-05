Ministerstvo kultúry chce vyhlásiť mohylu Milana Rastislava Štefánika za národný pamätník

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.5.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo kultúry SR (MK SR) chce vyhlásiť mohylu Milana Rastislava Štefánika na vrchu Bradlo (okres Myjava) za národný pamätník. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa mení zákon o zásluhách generálna Milana Rastislava Štefánika. Ten v pondelok 31. mája rezort kultúry vložil do medzirezortného pripomienkového konania.Základným cieľom návrhu zákona je vytvoriť mechanizmus trvalého spolufinancovania bežnej údržby Areálu Bradlo prostredníctvom účelovej dotácie územným samosprávam, na ktorých území sa areál nachádza. Konkrétne ide o mesto Brezovú pod Bradlom a obce Priepasné a Košariská.Rezort kultúry v predkladacej správe vysvetľuje, že mohyla spolu s areálom nemajú status vojnového hrobu. Na ich podporu tak nie je možné využitie dotačných mechanizmov Ministerstva vnútra SR ani Ministerstva obrany SR. V dôvodovej správe MK SR uvádza, že novela zákona má, okrem iného, umožniť finančnú podporu pre areál z pamiatkového fondu.Vyhlásenie mohyly za národný pamätník podľa neho prispeje aj k podpore domáceho kultúrneho turizmu, rozvíjaniu občianskej spoločnosti a šíreniu myšlienok demokracie a boja proti extrémizmu. Návrh by mal znížiť aj administratívnu záťaž pre žiadateľa o poskytnutie dotácie. MK SR konštatuje, že návrh by mal mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona bude ukončené 18. júna.