Ministerstvo kultúry hľadá nového riaditeľa alebo riaditeľku SND

Výberové konanie bude mať dve časti

Čo musia uchádzači ovládať?





SND v súčasnosti vedie



SND v súčasnosti vedie Zuzana Ťapáková . Funkciu štatutárky divadla zastáva od konca minuloročného augusta. Jej predchodca Matej Drlička bol z pozície riaditeľa SND odvolaný 6. augusta 2024.

7.2.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR hľadá nového riaditeľa či riaditeľku Slovenského národného divadla (SND) . Potrebné dokumenty musia uchádzači zaslať do 15. februára na adresu ministerstva.Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených na webe MK SR, splnenie požiadaviek na uchádzačov zhodnotí na výberovom konaní komisia, ktorú bude tvoriť tajomník a členovia s hlasovacím právom, vymenuje ich ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ).Uchádzači spĺňajúci predpísané požiadavky budú pozvaní na výberové konanie, ktoré bude pozostávať z dvoch častí. Písomným testom preverí, ako uchádzači ovládajú cudzí jazyk, následne na osobnom pohovore budú preverované ich odborné znalosti a osobnostné predpoklady.„Po uskutočnení výberového konania tajomník výberovej komisie spracuje zápisnicu o priebehu výberového konania spolu s informáciou, ktorú predloží ministrovi kultúry SR," uvádza MK SR. Výberové konanie by sa malo konať na sklonku marca, o presnom termíne budú uchádzači informovaní.Záujemcovia a záujemkyne o posť šéfa SND musia ministerstvu okrem profesijného životopisu a žiadosti o zaradenie do výberového konania predložiť napríklad aj čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony, a tiež Koncepciu riadenia a rozvoja SND na roky 2025/2026 až 2023, v rozsahu maximálne 10 strán A4.Uchádzači musia ovládať legislatívu týkajúcu sa verejnej správy, problematiky príspevkových a rozpočtových organizácií, a tiež divadelnej a umeleckej činnosti. Rovnako musia mať minimálne päťročnú skúsenosť s vedením viacčlenného pracovného tímu a prehľad v oblasti kultúrneho života.„Plat štatutárneho orgánu je určený podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako osobný plat vo výške od 3 500,00 Eur brutto," uvádza MK SR s tým, že v prípade kvalitného plnenia úloh štatutára je možné zvýšenie platu.