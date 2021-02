Ministerstvo kultúry je za zachovanie možnosti prihlásiť sa k dvom národnostiam v sčítaní obyvateľov

Ucelenejší obraz o identitách

4.2.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo kultúry SR (MK SR) je za zachovanie možnosti prihlásiť sa k dvom národnostiam. Ako priblížil Michal Hajtol z oddelenia komunikácie a protokolu MK SR, sčítanie obyvateľstva zaistí aj lepšie cielenie podpory kultúry pre majoritu a minoritu.Z daného dôvodu je podľa predstaviteľov MK SR prihlásenie sa k svojej národnosti a materinskému jazyku dôležitým základom pre tvorbu politík, a to aj v oblasti kultúry.Štátna tajomníčka MK SR Zuzana Kumanová podotkla, že takéto zmeny by sa nemali diať bez odbornej diskusie všetkých dotknutých strán. V tejto súvislosti poslala list predsedovi Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) Alexandrovi Ballekovi.Šéfka rezortu Natália Milanová OĽaNO ) považuje za nešťastné, ak by sa možnosť označiť dve národnosti na poslednú chvíľu zrušila.Táto možnosť podľa nej pomáha dotvárať ucelenejší obraz o identitách na Slovensku a zároveň je dôležitá aj pre zmiešané rodiny.ŠÚ SR dal v súčasnosti návrh na zmenu v skrátenom pripomienkovom konaní, čo ovplyvní možnosť verejnosti a ministerstiev vyjadriť sa k návrhu.Hajtol poukázal na paradox, že ŠÚ SR sa spolu s odbornou verejnosťou, ale aj zástupcami menšín, zaoberal možnosťou uvedenia dvoch národností dlhodobo.„Preto sme mnohí ostali zaskočení z nečakaného rozhodnutia orgánu štátnej správy, ktorý sa zaoberá štatistickými zisťovaniami,“ dodala štátna tajomníčka.