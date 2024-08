Ministerstvo kultúry kritizuje zmluvu na festival [fjúžn]. Peniaze z Fondu na podporu umenia nie sú na integráciu cudzincov

Fond je prioritne určený na iné veci

Nemá nič spoločné s poslaním fondu

18.8.2024 (SITA.sk) - Na podporu projektov integrácie a adaptácie cudzincov na Slovensku slúžia iné zdroje ako tie z Fondu na podporu umenia Zdôraznilo to v stanovisku Ministerstvo kultúry SR s tým, že trvá na tom, že zmluvu medzi fondom a Nadáciou Milana Šimečku , uzavretú v júli za účelom financovania festivalu [fjúžn], považujú za neštandardnú a uzavretú za účelom "poistenia si finančných zdrojov"."Ako sa všetci môžu dozvedieť z webových stránok FPU, tento fond, tvorený z daní obyvateľov Slovenska, je prioritne určený na: ´… podporu "živého" umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce, na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry´," citoval rezort kultúry.Festiival [fjúžn] sa naproti tomu usiluje budovať otvorenú, inkluzívnu, demokratickú spoločnosť a odstraňovať hranice medzi cudzincami a väčšinovým obyvateľstvom."Chce scitlivovať verejnosť v téme migrácie, búrať predsudky," citovalo ministerstvo s tým, že nerozumie, na základe čoho Nadácia Milana Šimečku nazýva súbor rôznorodých aktivít na inklúziu pod názvom [fjúžn] festivalom, prehliadkou alebo súťažou."Projekt Nadácie Milana Šimečku je súborom prednášok a rôznorodých iných aktivít a nemá nič spoločné s poslaním fondu," vyhlásilo ministerstvo kultúry.Rezort zároveň pripomenul, že zmluva medzi fondom a nadáciou garantuje nadácii peniaze až do roku 2026, teda podľa názoru vedenia ministerstva nie je vhodným riešením."A zmluvná vymožiteľnosť verejných zdrojov na ďalšie dva roky nie je štandardom pre podporu takéhoto typu projektu," dodal rezort kultúry.Nadácia Milana Šimečku ešte v júli odmietla podozrenia o ovplyvňovaní prezentované šéfkou rezortu kultúry Martinou Šimkovičovou (nom. SNS ) a generálnym tajomníkom služobného úradu MK SR Lukášom Machalom . Tí podľa nadácie na tlačovej konferencii zavádzali, keď tvrdili, že nadácia si zaistila dotácie z Fondu na podporu umenia (FPU) na niekoľko rokov vopred a mala si nechať schváliť dotácie na roky 2024, 2025 a 2026, a to krátko pred začiatkom účinnosti novely zákona o FPU. Riaditeľka Nadácie Milana Šimečku Veronika Fishbone-Vlčková prezentované podozrenia odmietla."Pri uvedenom projekte 19. ročníka festivalu [fjúžn] sme komisiu presvedčili našim trojročným koncepčným plánom podujatia, ktoré bude budúci rok oslavovať dvadsiate výročie," uviedla. Zdôraznila tiež, že udeľovanie dotácií na trojročné obdobie nie je neštandardné, skôr naopak.