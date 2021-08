Ministerstvo kultúry neplánuje ďalšie zmeny pri vlastníctve múzeí a galérií, tvrdí Milanová

S Naďom podpísala memorandum

Prirodzená synergia

11.8.2021 - Ministerstvo kultúry SR (MK SR) neplánuje ďalšie presuny v rámci svojich múzeí a galérií. V rozhovore pre portál Webnoviny.sk to povedala ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO). Dodala, že dostali viacero ponúk na presun niektorých svojich inštitúcií pod iné ministerstvo, to však zamietli.„Ten naratív, že ministerstvo kultúry spravuje všetky múzeá a galérie nie je celkom správny. Áno, máme vyše 30 organizácií a medzi nimi sú aj múzeá a galérie, ale to neznamená, že iný rezort sa nedokáže veľmi dobre, odborne a vedecky postarať o múzeum, ktoré pod neho spadá,“ podotkla Milanová.Milanová a minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) v máji podpísali memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je koordinácia krokov medzi MK SR a Ministerstvom obrany SR (MO SR) pri zmene zriaďovateľa Múzea SNP v Banskej Bystrici.Po podpise memoranda mala začať pracovať spoločná komisia na prevode správy múzea pod MO SR. Podľa Naďa by sa tak mohlo stať začiatkom roka 2022. Milanová v rozhovore odmietla, že by sa Múzea SNP zbavili. Zdôvodnila to tým, že obe ministerstvá chcú pre múzeum to najlepšie.Ako ďalej vysvetlila, rezort obrany a ani Vojenský historický ústav nespravujú len oblasť, ktorá sa týka vojenstva. Múzeum SNP podľa nej už teraz vo veľkej miere v mnohých veciach spolupracuje práve s ministerstvom obrany. Presun múzea pod Naďovo vedenie tak chápe ako prirodzenú synergiu.