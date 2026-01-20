Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

20. januára 2026

Ministerstvo kultúry odovzdalo SĽUKu nový autobus. Nejde len o obyčajný dopravný prostriedok, prízvukovala Šimkovičová


20.1.2026 (SITA.sk) - Rezort kultúry odovzdal Slovenskému ľudovému umeleckému kolektívu (SĽUK) nový autobus. Ako na tlačovej besede ozrejmila ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS), kolektív tento autobus potrebuje vzhľadom na to, že vozidlo, ktoré dosiaľ využívali, má 19-rokov a nespĺňal potrebné parametre.

"SĽUK je naša výkladná skriňa," povedala ministerka Šimkovičová s tým, že umelci potrebujú reprezentovať s vozidlom, ktoré spĺňa všetky parametre, ktoré má.

Nejde o obyčajný dopravný prostriedok


Ako ďalej ozrejmila, SĽUK žiadal o kúpu nového autobusu už v roku 2021, no vtedy k nej nedošlo a nový autobus bol zakúpený až počas jej ministrovania. Prízvukovala, že nejde len o obyčajný dopravný prostriedok, ktorým sa členovia kolektívu presúvajú, ale ide o miesto, kde neraz prespávajú a priam žijú.

Generálny riaditeľ SĽUK-u Juraj Hamar doplnil, že päť rokov pracovali a čakali na to, aby dostali dôstojný a najmä bezpečný dopravný prostriedok. Poukázal, že ročne absolvujú približne 100 výjazdov. Autobus predstavuje pre členov SĽUK-u zázemie.

Nový autobus má podľa jeho slov aj príves pre kroje a techniku. Dodal, že v ostatných rokoch už prichádzali aj o prostriedky, keďže ich staré vozidlo nespĺňalo ani emisné, ani bezpečnostné parametre. Nákup nového autobusu pre potreby SĽUKu považuje to za hospodárne riešenie, vzhľadom na podmienky komerčných prenájmov.

Cena autobusu


Generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry SR Lukáš Machala spresnil, že cena autobusu bola 414-tisíc eur bez DPH. S DPH činila čosi vyše pol milióna eur. "Verejné obstarávanie prebehlo v zmysle zákona," zdôraznil.

"Viem, že bolo spochybňované, že je príliš luxusný a nemal by byť taký drahý, no pokiaľ si zoberiete priemernú cenu nových autobusov na európskom trhu, ceny sa pohybujú v cenovej relácii zhruba od 410 do 420-tisíc eur bez DPH," priblížil. Hamar dodal, že kalkulovaná cena v investičnom zámere z roku 2021 bola 489-tisíc.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo kultúry odovzdalo SĽUKu nový autobus. Nejde len o obyčajný dopravný prostriedok, prízvukovala Šimkovičová © SITA Všetky práva vyhradené.

