Ministerstvo kultúry prestáva používať Facebook a Instagram, podľa Šimkovičovej čelia kybernetickému ohrozeniu

22.1.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR prestáva používať svoje facebookové a instagramové stránky na kontakt s verejnosťou. Podľa vyjadrenia ministerky Martiny Šimkovičovej (nom. SNS ) majú preukázateľné informácie, že na tieto stránky ministerstva vstupovali tretie subjekty.Preto ich nebudú používať až do prešetrenia s cieľom zaistiť kybernetickú bezpečnosť rezortu i jeho informácií. Ako šéfka rezortu kultúry uviedla na sociálnej sieti Telegram, facebookový profil MK SR čelí od novembra minulého roka permanentnému kybernetickému ohrozeniu a ministerstvo si nemôže byť isté tým, že do jeho obsahu nie je zasahované zvonka.„Vzhľadom na to, že zo strany bývalých vedení ministerstva kultúry doteraz neprišlo ku korektnému odovzdaniu hesiel k facebookovej stránke ministerstva kultúry, súčasné vedenie ministerstva nebude pokračovať v používaní tejto stránky," napísala Šimkovičová.