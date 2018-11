Ministerstvo kultúry prijíma žiadosti o dotácie na rok 2019

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. novembra (TASR) – Ministerstvo kultúry vyhlásilo dotačné programy na podporu projektov v budúcom roku. V rámci programu Obnovme si svoj dom môžu záujemcovia žiadať o príspevok na obnovu kultúrnych pamiatok. Dotačný program Kultúra znevýhodnených skupín sa zameriava na podporu kultúrnych projektov osôb so zdravotným alebo iným druhom znevýhodnenia. TASR o tom informovali z rezortu kultúry.Program Obnovme si svoj dom v ostatných rokoch zarezonoval pri obnove a záchrane slovenských hradov alebo kaštieľov. Žiadatelia, ktorí splnia stanovené kritériá, môžu na rok 2019 získať dotáciu na obnovu kultúrnych pamiatok, aktivity v oblasti kultúrnej politiky, edičnej činnosti aj v oblasti ochrany pamiatkového fondu.spresnilo ministerstvo.Rezort tiež prijíma žiadosti v programe Kultúra znevýhodnených skupín. Ten sa špecializuje na kultúrne aktivity osôb, ktoré trpia nejakým druhom zdravotného postihnutia, prípadne ide o iným spôsobom znevýhodnené skupiny obyvateľstva.spresnil rezort.Vyplnenú žiadosť v programe Obnovme si svoj dom je potrebné predložiť do 31. decembra. Termín uzávierky v programe Kultúra znevýhodnených skupín je najneskôr do 30. novembra. Predložené projekty budú posudzovať odborné komisie, ktorých členov menuje ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD). Viac informácií je na webovej stránke ministerstva kultúry.V tomto roku podporilo ministerstvo projekty v celkovej výške takmer 10,5 milióna eur. Najviac finančných prostriedkov smerovalo do programu Obnovme si svoj dom. V rámci jeho agendy bolo schválených 577 žiadostí v celkovej výške viac než 8,5 milióna eur. K podporených projektom patria obnova hradu Modrý kameň, konzervácia a čiastočná obnova hradu Šariš alebo pokračujúca renovácia Národného cintorína v Martine. K úspešným žiadateľom patrili aj projekty na stabilizáciu hradu Čabraď, záchranu hradov Divín, Muráň alebo ďalšia etapa obnovy Šášovského hradu.