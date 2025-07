Ministerstvo kultúry sa dôrazne ohradilo voči znevažovaniu projektu vytvorenia Štefánikovej busty

Rezort kultúry takto zareagoval na vyjadrenia predstaviteľov opozičného hnutia Slovensko na čele s jeho predsedom Igorom Matovičom . Politický subjekt uviedol, že ministerka kultúry chce bez súťaže priamym zadaním objednať Štefánikovu bustu, ktorá by mala byť osadená na cintoríne v Taliansku, za vyše 61-tisíc eur. Matovičovci tiež tvrdia, že podľa odborníkov by podobná bronzová busta mala spolu s podstavcom stáť približne osem až 12-tisíc eur. Nesedia im ani termíny uvedené v zmluve. „Ministerka ju so sochárom podpísala 9. júna 2025, zmluva bola zverejnená 23. júna a účinná až od 24. júna — pričom sochár mal odovzdať dielo na korektúru už 15. júna," uviedlo hnutie Slovensko. Na Generálnu prohuratúru SR apelovalo, aby začala konať ex offo a chránila verejný záujem.