 24hod.sk    Z domova

12. februára 2026

Ministerstvo kultúry sa ohradilo voči kritike Milanovej, hovorí o politicky motivovaných útokoch


Tagy: bývalá ministerka kultúry Ministerka kultúry SR

Ministerstvo kultúry (MK) SR sa vymedzilo voči tvrdeniam bývalej ministerky kultúry Natálie Milanovej (



3j2a0137 676x451 12.2.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR sa vymedzilo voči tvrdeniam bývalej ministerky kultúry Natálie Milanovej (Hnutie Slovensko). Ako uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, rezort odmieta účelové a zavádzajúce útoky exministerky voči jeho súčasnému vedeniu a považuje ich za politicky motivovanú snahu prekryť vlastnú nečinnosť počas jej pôsobenia vo funkcii.


Ide o reakciu ministerstva na správu agentúry SITA prebranú aj denníkom Pravda, ktorá vyšla v pondelok 9. februára. MK SR bolo bezprostredne oslovené so žiadosťou o reakciu, ktorú zaslalo 12. februára.

Spor o financovanie obnovy pamiatok


Milanová okrem iného tvrdila, že MK SR „sabotuje záchranu pamiatok“, a že znížilo výšku podpory na približne deväť miliónov eur. „Je pravdou, že rozpočet na obnovu národných kultúrnych pamiatok bol upravený, avšak jeho čerpanie je v súlade so zodpovedným nakladaním s verejnými financiami,“ uviedla Demková zdôrazňujúc, že zníženie alokácie neznamená rezignáciu na obnovu pamiatok, dôraz je ale kladený na efektívnosť, kontrolu a reálne výsledky.

„Ministerstvo kultúry garantuje, že finančné prostriedky sú a budú využité transparentne a budú smerovať na projekty s konkrétnym dopadom. Prostredníctvom programu Obnovme si svoj dom rezort podporuje vlastníkov a správcov pamiatok pri ich obnove, reštaurovaní a zachovaní pre budúce generácie,“ dodala.

Kritika pôsobenia bývalej ministerky


Milanová podľa MK SR v súčasnosti kritizuje procesy, ktoré sama nedokázala funkčne nastaviť, rezort poukázal, že počas pôsobenia exministerky sa ani zásadne nezrýchlila obnova kľúčových pamiatok, ani nedošlo k odstráneniu dlhoročných systémových problémov.

„Počas svojho pôsobenia pani Milanová neurobila absolútne nič pre urýchlenie prác na Krásnej Hôrke. Vďaka jej nečinnosti Slovensko takmer prišlo o jeden z najcennejších historických klenotov, Románsky palác na Spišskom hrade. Hrozilo, že pamiatka bude vyškrtnutá zo zoznamu UNESCO. Bolo to práve súčasné vedenie, ktoré obe pamiatky začalo aktívne zachraňovať a teší nás, že budú dostupné aj pre budúce generácie,“ uviedla Demková. Doplnila, že súčasnému vedeniu MK SR sa vďaka cielenej podpore projektov podarilo obnoviť aj kaštieľ v Budmericiach, aktívne zachraňuje Múzeum slovenskej dediny či vrátilo operu a balet do Slovenského národného divadla.

„Ministerstvo sa nebude zapájať do osobných prestreliek, no nebude mlčať pri šírení nepravdivých a manipulatívnych tvrdení. Účelové útoky bývalej ministerky nezastavia konkrétnu prácu, ktorú dnes rezort kultúry vykonáva v teréne, ani reálnu obnovu slovenského kultúrneho dedičstva,“ uzavrela Demková.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo kultúry sa ohradilo voči kritike Milanovej, hovorí o politicky motivovaných útokoch © SITA Všetky práva vyhradené.

