Ministerstvo kultúry už nechce kúpiť auto pre Šimkovičovú a vyzýva Šutaja Eštoka, aby ho zabezpečil

Prepravu riešia delegačným vozidlom

Na Mercedes upozornil Matovič

23.6.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR ustupuje od svojho zámeru zabezpečiť rezortné vozidlo pre ministerku kultúry a vyzýva šéfa rezortu vnútra Matúša Šutaja Eštoka Hlas-SD ), aby ho zabezpečil tak, ako ho zabezpečil aj pre ostatné ministerstvá.„Martina Šimkovičová vyjadruje ľútosť nad tým, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok zabudol na skutočnosť, že ho rezort kultúry opakovane žiadal o obstaranie služobného vozidla pre vedenie MK SR,“ píše sa v stanovisku ministerstva kultúry s tým, že tento rezort je pravdepodobne jediným, ktoré nedisponuje vozidlom pre ministra.Prepravu ministerky doteraz rieši zapožičaným vozidlom, ktoré je však tzv. „delegačným“ vozidlom, čo znamená, že si ho rezort vnútra berie v prípade, že ho potrebuje na prepravu zahraničných delegácií.„Toto nie je vyhovujúci stav. Rezort kultúry tvrdí, že ministerka kultúry si ohľadom kúpy služobného vozidla nekládla žiadne neadekvátne podmienky, či už by to boli požiadavky na cenu, alebo na technické parametre vozidla. Chcela iba základný štandard, aký majú aj iné ministerstvá," uviedlo ministerstvo.Zároveň zdôraznilo, že vozidlo, ktoré mal rezort kultúry v úmysle zakúpiť, je plne v súlade s parametrami vozidiel, aké sa bežne nakupujú aj pre iné rezorty a je cenovo aj technicky v súlade s parametrami vozidiel, ktoré si od nástupu do vlády nakúpili rezorty pre ministrov, či už vo vlastnej réžii, alebo nákupom cez rezort vnútra.O medializáciu Mercedesu v hodnote 158-tisíc eur pre rezort kultúry sa postaral 20. júna líder opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič . Konkrétne podľa neho ide o rovnaký typ auta, aké si ministerka nechala doviesť na aprílovú návštevu Vatikánu.Auto v podobnej hodnote má podľa šéfa hnutia Slovensko v našej krajine len prezident. „To naozaj ministerstvo kultúry potrebuje takto rozhadzovať peniaze?," pýtal sa Matovič. Zároveň povedal, že ministerstvo kultúry nakupovalo autá už minulý rok. „Neuveriteľná hanba v časoch konsolidácie," dodal opozičný politik.Rezort kultúry zdôrazňuje, že žiadosť o zakúpenie vozidla pre rezort nie je výsledkom osobného rozmaru Martiny Šimkovičovej.„Vozidlo nebude slúžiť len ministerke Martine Šimkovičovej, ale aj ďalším jej nástupcom. Parametre nákupu vozidla boli nastavené tak, aby reflektovali túto skutočnosť. Auto rezortu kultúry musí spĺňať jednak bezpečnostné kritériá a na druhej strane musí byť v dostatočnej kvalite, aby vydržalo na celé ďalšie roky a pre ďalšie funkčné obdobia,“ zdôvodňuje rezort kultúry. Zároveň dodáva, že rezort vnútra pod vedením ministra Romana Mikulca nakúpil svojho času niekoľko luxusných vozidiel značky BMW pre ministerstvo vnútra v neadekvátnych a luxusných výbavách.