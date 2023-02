Ministerstvo kultúry už pracuje na návrhu nového spôsobu financovania RTVS, ktorý nahradí koncesionárske poplatky

Viac stability a nezávislosti

Prezidentka návrh vetovala

26.2.2023 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry SR už pripravuje návrh novely zákona o Rozhlase a televízii Slovenska (RTVS) , ktorým sa má zaviesť nový spôsob financovania tejto inštitúcie.RTVS má mať automatický nárok na príspevok zo štátneho rozpočtu podľa stanoveného podielu z vyprodukovaného hrubého domáceho produktu (HDP).Podľa rezortu kultúry sa tým zvýši finančná stabilita a nezávislosť RTVS, keďže financovanie RTVS nebude podliehať politickým a negociačným tlakom. Vyplýva to z predbežnej informácie, ktorú rezort kultúry predložil do pripomienkového konania.Vo financovaní RTVS podľa rezortu kultúry existuje dlhodobo neriešený nesúlad medzi rozsahom a kvalitou služieb, ktorú od RTVS štát požaduje a objemom financií, ktoré RTVS každoročne dostáva.„Od roku 2003 neboli nominálne úhrady za služby verejnosti, ktoré tvorili primárny zdroj financií pre RTVS, zvyšované. Za dané obdobie sa cenová hladina výrazne zvýšila, pričom nároky spoločnosti na služby poskytované verejnoprávnym vysielateľom, naopak, stúpajú," upozorňuje ministerstvo kultúry.Existujúci model financovania RTVS kombinujúci viac zdrojov financovania, ktoré sú v konečnom dôsledku všetky napojené na štátny rozpočet, je podľa ministerstva naďalej nepredvídateľný a nesystematický a nespĺňa európske ani medzinárodné štandardy kladené na požadované modely financovania verejnoprávnych médií.Parlament v polovici februára prelomil veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej a opätovne schválil zrušenie koncesionárskych poplatkov pre RTVS. Koncesionárske poplatky sa zrušia od 1. júla tohto roka.Koncesie by mal nahradiť nárokovateľný príspevok zo štátneho rozpočtu, ktorý sa bude každoročne valorizovať o mieru inflácie. Prvýkrát sa o mieru inflácie upraví v roku 2024.Suma nárokovateľného príspevku zo štátneho rozpočtu je pre rok 2023 najmenej 41,5 milióna eur. Pre rok 2024 to už bude 83 miliónov eur.