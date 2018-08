Ministerstvo kultúry vyzvalo na nominácie na titul Fénix

Na archívnej snímke ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 8. augusta (TASR) - Kultúrne pamiatky obnovené alebo reštaurované v minulom roku sa môžu uchádzať o titul Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2017. Prihlášku do 13. ročníka celoštátnej súťaže môžu do 15. septembra poslať vlastníci a správcovia národných kultúrnych pamiatok alebo samosprávy obcí, v ktorých sa pamiatkové územia nachádzajú.uviedla v tejto súvislosti ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD).Prihlásené projekty obnovy/reštaurovania kultúrnych pamiatok alebo území posúdi odborná porota najmä so zreteľom na prínos v oblasti ochrany pamiatkových hodnôt. Ministerka Laššáková spolu s partnermi súťaže udelí štyri ceny Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2017 bez uvedenia poradia. Odborná porota má možnosť navrhnúť aj udelenie čestného uznania vlastníkovi, zhotoviteľovi alebo metodikovi krajského pamiatkového úradu.Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v novembri 2018. V poradí 13. ročník celoštátnej súťaže vyhlásili Ministerstvo kultúry (MK) SR, Nadácia SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s., a Združenie historických miest a obcí SR.