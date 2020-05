Ministerstvo kultúry začalo kontrolu v Národnom osvetovom centre, zameriava sa na hospodárenie

Alarmujúca situácia v NOC

Kontrola projektov a zmlúv

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.5.2020 - Ministerstvo kultúry (MK) SR spustilo v utorok 12. mája rezortnú kontrolu v Národnom osvetovom centre (NOC). Kontrola je zameraná predovšetkým na otázky hospodárenia organizácie. Pre agentúru SITA to potvrdila Zuzana Viciaňová z rezortu kultúry. Ako ďalej uviedla, MK SR nie je spokojné so súčasným fungovaním NOC.„NOC potrebuje v súlade s programovým vyhlásením vlády vnútorné prebudovanie, prehodnotenie hospodárenia a nové definovanie jeho zamerania vo vzťahu ku kultúre a kreativite vo všeobecnosti,“ vysvetlila Viciaňová.V krátkom čase je tiež potrebné prijať strategické rozhodnutia vo vzťahu k realizovaným digitalizačným projektom (Opis), ktorým postupne končí udržateľnosť. MK SR vidí aj v tejto súvislosti značný nevyužitý potenciál a odborné kapacity.Novým riaditeľom NOC sa stal 5. mája Erik Kriššák, ktorého dočasným vedením poverila ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO).„Z viacerých zdrojov som dostávala podnety a signály, že situácia v NOC je alarmujúca, a to ako v oblasti hospodárenia, tak ja v personálnych otázkach. Vykonanie hĺbkovej kontroly v tejto inštitúcii je preto nevyhnutné,“ povedala vtedy Milanová.Kriššák sa zameral na kontrolu projektov a zmlúv, ktoré uzavrelo predchádzajúce vedenie a zastavil napríklad verejné obstarávanie na projekt Manažment údajov v oblasti neprofesionálneho umenia – jednoduchý projekt pre manažment údajov, financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s predbežnou sumou 589-tisíc eur bez DPH. Informovalo o tom NOC na webovej stránke.NOC je štátnou príspevkovou organizáciou MK SR. Je odborným a metodickým pracoviskom pre kultúrno-osvetovú činnosť, koordinačným a výkonným pracoviskom pre teoretické, analytické, informačné, dokumentačnú či konzultačné činnosti v oblasti kultúry, kultúrneho dedičstva a kultúrno-osvetovej činnosti.