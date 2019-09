Ministerstvo obrany: Dobrovoľná vojenská príprava má 40 absolventov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. septembra (TASR) - Dobrovoľná vojenská príprava má tento rok 40 absolventov. Záujem o vstup do Ozbrojených síl (OS) SR prejavilo podľa Ministerstva obrany (MO) SR 26 z nich. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Danka Capáková.priblížila Capáková. Po marketingovej kampani a avizovanom zvýšení platov profesionálnych vojakov sa podľa nej do Ozbrojených síl SR hlási podstatne viac ľudí.Tohtoročný výcvik sa začal 1. júla. Počas 11-týždňového trvania zabezpečil rezort obrany pre jeho účastníkov bezplatné ubytovanie, stravu, zapožičanie výstroja a výzbroje a tiež preplatenie cestovných nákladov.Počas výcviku si účastníci prípravy osvojili základné zručnosti profesionálneho vojaka, napríklad špecifické vedomosti z oblasti taktickej prípravy, streleckej prípravy, radiačnej, chemickej a biologickej ochrany, ženijnej prípravy, komunikačných a informačných systémov, poradovej prípravy, telesnej prípravy, zdravotníckej prípravy, topografickej prípravy, vojensko-etickej výchovy, psychologickej prípravy, ako aj logistickej prípravy.doplnila hovorkyňa.