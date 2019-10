Ministerstvo obrany má v roku 2020 hospodáriť so sumou 1,61 mld. eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Bratislava 14. októbra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR má v roku 2020 hospodáriť so sumou 1,61 miliardy eur. Ide o medziročný pokles o 54,5 milióna eur, teda asi o 3,28 percenta. Celkové obranné výdavky majú predstavovať 1,65 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity.Rozpočet ministerstva ráta s poklesom kapitálových výdavkov o 315 miliónov eur. Predstavujú sumu 508 miliónov eur. Menej peňazí bude určených aj na bežné transfery. Vyčlenili na ne sumu 159 miliónov eur, čo je o 1,04 milióna eur menej ako rok predtým.V roku 2020 sa predpokladá zvýšenie osobných výdavkov na 488 miliónov eur, čo je nárast o 22,7 percenta. Dôvodom je valorizácia platov. Na tovary a služby je v rozpočte vyčlenených 453 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 172 miliónov. Súvisí to s modernizáciou ozbrojených síl a výdavkami na údržbu špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení.Nižšou sumou bude v roku 2020 podporený rozvoj obrany.uvádza sa v návrhu.Na financovanie sociálneho zabezpečenia vojakov, podnikateľskú činnosť Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a na výdavky v súvislosti s prijatými prostriedkami na základe darovacej zmluvy alebo formou dotácie alebo grantu na projekty pre vysoké školy pôjde z rozpočtu 195 miliónov eur.Rozpočet ráta tiež s poskytnutím dotácií na lesníctvo vo výške 3,3 milióna eur pre Vojenské lesy a majetky, štátny podnik Pliešovce.