Ministerstvo obrany plánuje do roku 2035 zvýšiť rozsah a použiteľnosť podpory obrany Slovenska

15.10.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo obrany SR plánuje do roku 2035 zvýšiť rozsah a použiteľnosť podpory obrany štátu na zabezpečenie úloh ozbrojených síl a podpory zahraničných ozbrojených síl pri obrane štátu.Uvádza sa to v návrhu Dlhodobého plánu rozvoja podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2035, ktorý rezort obrany predložil do pripomienkového konania.„Hlavnou úlohou Ozbrojených síl SR je brániť Slovenskú republiku pred napadnutím cudzou mocou, brániť jej zvrchovanosť, územnú celistvosť, nedotknuteľnosť hraníc a plniť záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Aby mohli Ozbrojené sily SR túto úlohu plniť, je potrebná ich komplexná podpora zo strany príslušných ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy,“ uviedlo Ministerstvo obrany SR.Dlhodobé plány určujú ciele a postupy na 10 až 15 rokov na dosiahnutie požadovaných kapacít a spôsobilostí ozbrojených síl a na rozvoj podpory obrany štátu.Podpora obrany štátu je rozdelená do štyroch oblastí, a to udržiavanie a rozvoj obrannej infraštruktúry, dodávky tovarov a štátnych hmotných rezerv, poskytovanie služieb a činností pre ozbrojené sily a výskum a vývoj zameraný na zabezpečenie obrany štátu.