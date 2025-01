Ministerstvo obrany predstavilo plán na zriadenie žandárskeho zboru. Kto ho bude tvoriť a aké úlohy bude vykonávať?

Úlohy budú plniť profesionálni vojaci

Finančný príspevok vo výške 3-tisíc eur

13.1.2025 (SITA.sk) - Ochrana života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb, a ochrana majetku, zabezpečovanie verejného poriadku, dohliadanie na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, a tiež kontrola hraníc by mal byť úlohami žandárskeho zboru, ktorého zriadenie navrhuje ministerstvo obrany Ako vyplýva z návrhu zákona o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti Slovenskej republiky v oblasti obrany a bezpečnosti a o brannej povinnosti, žandári by mali podporovať plnenie úloh Policajného zboru „Úlohy budú plniť profesionálni vojaci, ktorí absolvovali odborné školenie, výcvik, ktoré bude realizovať alebo zabezpečovať Vojenská polícia, príslušníci Policajného zboru, ktorí sú vojakmi pohotovostných záloh a bývalí príslušníci Policajného zboru, ktorí sú vojakmi operačných záloh alebo vojakmi pohotovostných záloh,“ uviedol rezort obrany.Keďže žandársky zbor bude podporovať plnenie úloh Policajného zboru a Vojenskej polície, oprávnenia žandára budú podľa ministerstva obrany obdobné ako oprávnenia policajtov.„Žandár bude preukazovať príslušnosť k žandárskemu zboru vojenskou poľnou rovnošatou s identifikačným číslom a s rukávovým označením, na ktorom bude nápis „Žandári“ a preukazom žandára,“ vysvetlil rezort obrany.Ministerstvo takisto navrhuje žandárom poskytnúť finančný príspevok vo výške 3 000 eur za dvadsať 12 hodinových zmien plnenia úloh. Slúžiť by mali začať od 1. júla tohto roku.