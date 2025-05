Ministerstvo obrany upozorňuje na možný vznik supersonického tresku, spôsobia ho lietadlá F-16

2.5.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo obrany upozorňuje na možný vznik supersonického tresku počas víkendu. Ako ministerstvo spresnilo, v sobotu 3. mája a v nedeľu 4. mája v časoch od 9:00 do 10:30 alebo od 14:30 do 16:00 budú vo vzduchu nadzvukové lietadlá F-16.Počas ich letu tak môže dôjsť na západe Slovenska k supersonickému tresku. Supersonický tresk je hlasný zvuk, ktorý vzniká pri prekročení nadzvukovej rýchlosti.Keď teda lietadlo letí rýchlosťou vyššou než Mach 1, vytvára tlakové vlny, ktoré sa nabaľujú do jednej úderovej vlny, čo v konečnom dôsledku znie ako náhly výbuch.Nejde pritom o jednorázový zvuk, ale neustály zvuk počas nadzvukového letu. Ak teda stíhačka F-16 prekoná rýchlosť zvuku, v oblasti jej preletu môžu ľudia počuť hlasný tresk, ktorý často znie ako explózia.