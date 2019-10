Ministerstvo očakáva, že ceny rožkov na pultoch od januára poklesnú

ilustračná snímka Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 27. októbra (TASR) – Pekári majú za sebou prvé rokovania s obchodnými reťazcami o budúcoročných odbytových cenách svojich výrobkov. Od začiatku roka 2020 sa zníži daň z pridanej hodnoty (DPH) zo súčasných 20 percent na 10 percent na čerstvé pečivo do hmotnosti od 40 do 50 gramov, teda na klasické rožky. Podľa Tatiany Lopúchovej, predsedníčky Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, z pohľadu pekárov nejde o to, aby sa znižovala pultová cena rožkov, ale aby sa táto cena nemusela meniť smerom nahor. Milan Lapšanský z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR naopak očakáva, že pultové ceny rožkov poklesnú.Podľa Lopúchovej by zníženie DPH malo pomôcť pekárom pri vyjednávaní s obchodnými reťazcami o odbytových cenách.uviedla Lopúchová. Ak sa podľa jej slov podelí o zníženú daň obchodník a výrobca, zákazník zvýšenie pultovej ceny u rožka nemusí pocítiť.Požiadavku pekárov na zvýšenie odbytových cien považuje za opodstatnenú aj Lapšanský.tvrdí Lapšanský. Ak sa cena nezníži, ministerstvo pôdohospodárstva bude podľa jeho vyjadrenia adresne informovať spotrebiteľa, ktorý reťazec sa obohacuje na úkor spotrebiteľa aj štátu.