Ministerstvo odmieta zodpovednosť za nedoručené hlasovacie lístky, ktoré mali dodať samosprávy

Desiatky tisíc žiadostí

Sťažnosti na sociálnych sieťach

Zlyhanie ľudského faktora

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.2.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra (MV) eviduje zatiaľ dva podnety o nedoručení hlasovacích lístkov, ktoré malo dodať priamo ministerstvo a približne dvesto takých, ktoré nedodali samosprávy. Agentúru SITA o tom informoval hovorca MV Peter Lazarov. Celkovo rezort eviduje 55-tisíc žiadostí o možnosť voliť zo zahraničia.Slováci, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku musia požiadať o voľbu poštou zo zahraničia priamo ministerstvo. Celkovo však o voľbu zo zahraničia požiadalo viac ako 55-tisíc občanov, pričom cez MV tak urobilo okolo 6-tisíc Slovákov.„Pri žiadostiach od občanov, ktorí požiadali o hlasovacie lístky MV SR, sme zaznamenali len dva podnety o nedoručení, ktoré sme bezodkladne vyriešili. Čo sa týka žiadostí, ktoré mali byť doručené obcami a mestami, MV SR dostalo okolo 200 podnetov, pričom sme okamžite kontaktovali samosprávu a žiadali o okamžité a bezodkladné vyriešenie situácie,” vysvetlil hovorca a dodáva, že rezort vnútra nezodpovedá za pochybenia na strane obcí a miest.„MV SR pri každom oznámení pochybenia okamžite kontaktovalo príslušnú obec alebo mesto so žiadosťou o nápravu. MV SR pre rýchle informovanie zriadilo aj e-mailovú adresu volby@minv.sk, kde nám chodia podnety, ktoré sa aj v daný deň obratom vybavia,” dodal.Ministerstvo vnútra SR malo povinnosť do 25. januára zaslať hlasovacie lístky, obálky a poučenie o spôsobe hlasovania voličom, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a požiadali o voľbu poštou.Koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu – občianska demokracia (PS/Spolu) 23. januára informovala, že na sociálnej sieti zaznamenala sťažnosti voličov zo zahraničia, ktorí poštou nedostali všetky hlasovacie lístky. Aj iniciatíva Za slušné Slovensko zverejnila v nedeľu 9. februára status, v ktorom poukazuje na problémy s hlasovacími lístkami.„Už niekoľko dní nám chodia sťažnosti od mnohých z vás, ktorí v zákonnej lehote požiadali o voľbu zo zahraničia. Stále vám neprišli hlasovacie lístky. Všetkým sme odporučili, aby kontaktovali priamo MV SR alebo svoje miestne úrady. Lístky stále neprišli. Apelujeme na ministerstvo, aby situáciu s volebnými lístkami pre všetkých občanov Slovenska akútne riešilo, keďže do volieb ostávajú 3 týždne,” zdôrazňuje iniciatíva.Ministerstvo vnútra zdôrazňuje, že v takýchto prípadoch je potrebné vždy kontaktovať odosielateľa, teda tú obec, ktorá mu hlasovacie lístky zaslala, respektíve ministerstvo, ak mu zaslalo hlasovacie lístky.Vo všetkých prípadoch ide podľa ministerstva o ľudský faktor, keďže sady volebných materiálov skladajú do obálky zamestnanci obecných úradov, mestských úradov a zamestnanci odboru volieb, referenda a politických strán.Zalepenú obálku volič vloží do návratnej obálky označenej heslom „Voľba poštou - Election by mail“, musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa. Návratnú obálku odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb, teda najneskôr 28. februára.