Ministerstvo práce dalo firmám a SZČO na udržanie zamestnanosti takmer dve miliardy eur

Malé podniky čerpajú najviac

Podiel veľkých podnikov sa znižuje

17.6.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplatilo na udržanie zamestnanosti už 1 miliardu 850,2 tisíca eur na základe viac ako 200-tisíc dohôd o poskytovaní pomoci.Ako uviedol rezort práce v tlačovej správe, čiastkové údaje za apríl naznačujú zintenzívnenie čerpania v odvetví priemyslu, ktorý po troch mesiacoch opäť odkrojil najväčší podiel z vyplatenej pomoci.Za apríl najintenzívnejšie využívajú opatrenia na udržanie zamestnanosti opäť mikropodniky. Takmer 20 percent pomoci smeruje firmám pôsobiacim v priemysle a menej ako pätina celkovej sumy prúdi subjektom z veľkoobchodu a maloobchodu. Priemerná výška podpory na jedného pracujúceho za apríl dosahuje takmer 560 eur.Podniky s menej ako 10 zamestnancami naďalej čerpajú najväčšiu časť finančnej pomoci od štátu. Ich podiel na vyplatenej sume v tomto roku postupne rastie. Podľa predbežných údajov dosahuje za apríl až 54 percent, oproti januárovým 45 percentám. Malé podniky si udržujú stabilný podiel čerpania blízko hranice 20 percent.Pri kategórii stredných podnikov zaznamenáva rezort práce postupný útlm v ostatných štyroch mesiacoch. Zatiaľ čo v januári dosahoval podiel na čerpanej sume viac ako 16 percent, za apríl je to zatiaľ mierne pod 13 percent.Podiel veľkých podnikov na vyplatenej pomoci sa oproti predchádzajúcim mesiacom znižuje, v apríli predstavuje 10,8 percenta. Najväčšia časť vyplatenej pomoci za apríl smeruje na podporu firiem pôsobiacich v odvetví priemyslu, a to až takmer 20 percent. Podniky z odvetvia veľkoobchodu a maloobchodu čerpajú viac ako 19 percent.Kým začiatkom tohto roka smerovalo najviac peňazí z finančnej pomoci do veľkoobchodu a maloobchodu, dostupné čísla za apríl signalizujú opätovnú výmenu. Stavebníctvo a ubytovacie a stravovacie služby čerpajú za apríl 13,6 percenta, respektíve 14,4 percenta celkovej sumy. Zamestnávatelia a SZČO pôsobiaci v štyroch uvedených odvetviach spoločne čerpajú v jednotlivých mesiacoch okolo 70 percent pomoci.