Ministerstvo práce nasadzuje informačný systém sociálnych služieb, funkcie sprístupní postupne

8.4.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR postupne uvádza do prevádzky nový informačný systém sociálnych služieb (IS SoS). Zaviazalo sa k tomu v novele zákona o sociálnych službách účinnej od 1. januára tohto roka.Informačný systém vo svojej verejnej časti, ktorú ministerstvo ako správca systému v týchto dňoch sprístupnilo, prinesie komplexné informácie o poskytovateľoch všetkých sociálnych služieb na Slovensku.Ponúkne rozšírené možnosti vyhľadávania, podrobnejšie informácie o sociálnych službách a tiež o akreditáciách, ktoré ministerstvo udeľuje v tejto oblasti. Rezort práce a sociálnych vecí o tom informoval v tlačovej správe.V ďalšom kroku rezort práce sprístupní poskytovateľom sociálnych služieb, obciam a vyšším územným celkom zberový modul IS SoS. Z neho získané údaje budú slúžiť na analýzu či plánovanie rozvoja sociálnych služieb. Nateraz sprístupnený verejný modul IS SoS umožňuje verejnosti vyhľadávanie poskytovateľov sociálnych služieb alebo akreditovaných subjektov. Súčasne o nich ponúka základné informácie, popis a miesto poskytovanej služby a všetky kontaktné údaje. V ďalšej fáze verejný modul ponúkne aj sprievodcu vyhľadávaním sociálnej služby, ako aj ďalšie rozšírené možnosti vyhľadávania.Nasledovať bude zberový modul IS SoS, ktorý ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sprevádzkuje čoskoro, v druhej fáze. Obsahovať bude evidencie vedené poskytovateľmi sociálnych služieb o žiadateľoch o sociálne služby, o ich prijímateľoch, zamestnancoch. Zároveň do neho budú poskytovatelia pridávať štatistické údaje.Samosprávy budú v systéme evidovať žiadateľov o zabezpečenie sociálnej služby a finančnú podporu neverejných poskytovateľov. Prostredníctvom IS SoS sa budú taktiež podávať žiadosti o finančné príspevky poskytované z rozpočtu ministerstva práce.