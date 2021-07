Ministerstvo práce navrhlo alternatívny predčasný dôchodok pre ľudí, ktorí odpracovali 40 rokov

Ak však osoba počas života neodpracovala 40 rokov, do predčasnej penzie bude môcť ísť podľa súčasných podmienok, teda najskôr dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku s tým, že za každý mesiac skoršieho odchodu do penzie sa jej dôchodok znižuje o 0,5 percenta.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.7.2021 (Webnoviny.sk) - Na predčasný starobný dôchodok bude môcť od roku 2023 odísť aj osoba, ktorá počas života odpracovala 40 rokov. Má ísť o alternatívu k súčasnej predčasnej starobnej penzii. Za každý mesiac skoršieho odchodu do dôchodku po získaní 40 rokov poistenia sa má penzia krátiť o 0,3 percenta.Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý rezort práce predložil do pripomienkového konania.„Pri predčasnom starobnom dôchodku za 40 odpracovaných rokov sa navrhuje ustanoviť neutrálne krátenie tak, aby celková suma dôchodkových dávok, teda predčasného starobného dôchodku a starobného dôchodku, bola rovnaká bez ohľadu na to, kedy sa poistencovi začne predčasný starobný dôchodok, resp. starobný dôchodok vyplácať," zdôvodnilo ministerstvo práce.Aj pri predčasnej penzii po odpracovaní 40 rokov má platiť aktuálna podmienka pre priznanie predčasného dôchodku. Suma predčasného starobného dôchodku musí byť aspoň na úrovni 1,2-násobku životného minima.