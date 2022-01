Ministerstvo práce podľa Krajniaka ako jediné zlepšuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií

Opatrenia sa prejavia až po rokoch

Argumentácia Sociálnou poisťovňou nestačí

Vláda neprijala dostatočné opatrenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.1.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce a sociálnych vecí je jediný rezort, ktorý prijíma opatrenia na zlepšenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií.V piatkovej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo to v reakcii na kritiku návrhu na zavedenie rodičovského bonusu povedal šéf rezortu práce a sociálnych vecí Milan Krajniak.„Jediný z vládnej koalície zlepšujem dlhodobú udržateľnost verejných financií a chcel by som nejakú časť použiť na priority nášho rezortu," povedal Krajniak.Tvrdí, že jeho návrh dôchodkovej reformy vrátane rodičovského bonusu z hľadiska dlhodobej udržateľnosti zlepšuje udržateľnosť dôchodkového systému o 1,8 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) a zlepšuje udržateľnosť celých verejných financií o 2,4 percenta HDP. „S opatreniami, ktoré som už urobil, sú to tri percentá HDP," povedal.Problém je však podľa Krajniaka v tom, že navrhované opatrenia sa prejavia až po rokoch. „Potrebujeme vykryť nábeh v rokoch 2023 a 2024 a na to je tých 758 miliónov eur," povedal.Kolegovia vo vládnej koalícii však podľa neho hovoria, že tieto zdroje by sa mali využiť na iné priority. „Napríklad kolegovia z SaS hovoria, že pre nich je prioritou dať to na znižovanie deficitu, aby sme ho znížili ešte viac," povedal minister práce a sociálnych vecí.Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) zdroje financovania rodičovského dôchodku za viac ako 1 mld. eur v prevažnej miere nepredstavujú dodatočné zdroje, ktoré by kompenzovali negatívny vplyv zavedenia rodičovského dôchodku na hospodárenie verejných financií.Ide podľa nich o zdroje, ktoré sú už z väčšej časti zahrnuté v schválenom rozpočte verejnej správy na roky 2022 až 2024, majú teda pri daných rozpočtových cieľoch aj protistranu na strane výdavkov.Pri vyhodnocovaní dopadov na verejné financie je podľa RRZ potrebné, aby sa každé opatrenie vyhodnocovalo v kontexte celkovej situácie vo verejných financiách. Z tohto pohľadu je argumentácia lepším hospodárením Sociálnej poisťovne podľa rady neopodstatnená.Dočasné lepšie, aj keď stále deficitné, hospodárenie Sociálnej poisťovne v súčasnosti nemôže byť podľa rady dôvodom zavedenia nových opatrení s trvalým negatívnym vplyvom na rozpočet.Rada zdôrazňuje, že pre rok 2023 aj bez schváleného rodičovského dôchodku vláda zatiaľ neprijala dostatočné opatrenia na dosiahnutie svojho rozpočtového cieľa, deficitu vo výške 2,7 % HDP. Podľa odhadu RRZ vláde chýba 1,2 % HDP.Zavedenie rodičovského dôchodku po zohľadnení prezentovaných zdrojov financovania by tak viedlo k ďalšiemu navýšeniu potreby konsolidačných opatrení.