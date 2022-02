Ministerstvo práce schvaľuje zámer znížiť odvody pri sezónnych prácach v poľnohospodárstve a cestovnom ruchu

Pomoc pri zamestnávaní tisícok ľudí

Odvodová odpočítateľná položka

Kedy sa bude platiť poistné

24.2.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce a sociálnych vecí súhlasí s prijatím novely Zákonníka práce, ktorou sa majú od polovice apríla znížiť mzdové náklady zamestnávateľov pri zamestnávaní sezónnych pracovníkov v sektore poľnohospodárstva a cestovného ruchu.Takýto návrh, ktorý parlament začiatkom februára posunul do druhého čítania, predložili poslanci Národnej rady SR za hnutie Sme rodina Jaroslav Karahuta a Jozef Lukáč . Navrhujú zaviesť odvodovú odpočítateľnú položku pri sezónnych prácach. Má ísť o výnimku z platenia poistného na starobné poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti.„Ministerstvo práce vníma potrebu zatraktívniť zárobkovú činnosť súvisiacu s vymedzenými sezónnymi prácami v sektore poľnohospodárstva a cestovného ruchu," tvrdí rezort práce a sociálnych vecí. Ako uvádza, predkladatelia svoj návrh s ministerstvom práce vopred prerokovali a predložili aj štúdiu, ktorá poukazuje na riešenie sezónneho zamestnávania v rámci štátov Európskej únie. Novela Zákonníka práce by mala pomôcť pri zamestnávaní približne 17-tisíc ľudí, čím by Sociálnej poisťovni klesli príjmy z poistného v sume zhruba 2,5 milióna eur v tomto roku a približne 3,9 milióna eur v budúcom roku.Osoba pracujúca na dohodu o pracovnej činnosti, ktorá vykonáva sezónne práce, by mala byť povinne poistená na všetky poistenia zamestnanca. Týmto sa podľa predkladateľov návrhu zabezpečí zníženie administratívnej záťaže zamestnávateľa pri prihlasovaní a odhlasovaní tohto zamestnanca.Pre takého zamestnanca sa má však zaviesť odvodová odpočítateľná položka na platenie poistného na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti, ktorá má tvoriť polovicu z priemernej hrubej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Keďže priemerná hrubá mzda na Slovensku za rok 2020 dosiahla 1 133 eur, táto položka by bola v tomto roku na úrovni 566,50 eura.Ak sezónny zamestnanec pracujúci na dohodu dosiahne mesačný príjem v sume rovnej alebo nižšej ako je navrhovaná odvodová odpočítateľná položka, nebude on, ani jeho zamestnávateľ platiť poistné na starobné poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti.Zamestnanec a jeho zamestnávateľ budú z príjmu platiť poistné na nemocenské poistenie a poistné na invalidné poistenie a zamestnávateľ aj poistné na úrazové poistenie, poistné na garančné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity.Ak sezónny pracovník ako dohodár dosiahne mesačný príjem, ktorý bude vyšší ako odvodová odpočítateľná položka, spolu so svojím zamestnávateľom zaplatia poistné na starobné poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti len zo sumy, ktorá prevyšuje odpočítateľnú položku.Za obdobia, počas ktorých sa nebude platiť poistné, sezónnemu pracovníkovi nevznikne nárok na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok a súvisiace pozostalostné dôchodky, ani na dávku v nezamestnanosti.