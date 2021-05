Ministerstvo práce v rozpočte ráta s vyššími výdavkami, pandémia znížila príjmy Sociálnej poisťovne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.5.2021 (Webnoviny.sk) - Novelou zákona o štátnom rozpočte na rok 2021, ktorú by mal parlament schvaľovať v zrýchlenom legislatívnom konaní, by sa mali výdavky v kapitole rezortu práce a sociálnych vecí zvýšiť o 629 miliónov eur.Ide o zdroje na financovanie príspevkov na udržanie zamestnanosti v rámci tzv. Prvej pomoci, humanitárnu pomoc, SOS dotácie a pandemický rodičovský príspevok. Uvádza sa to v dôvodovej správe k vládnemu návrhu novely zákona o štátnom rozpočte na tento rok.Pre pandémiu sa podľa rezortu financií znížili príjmy Sociálnej poisťovne a zároveň sa zvýšili výdavky na ošetrovné (OČR) a nemocenské. Rovnako sa zvyšujú výdavky na dávky v nezamestnanosti. Ďalšie zvýšené výdavky súvisia s nárastom sumy pandemického nemocenského a pandemickej OČR na úroveň čistej mzdy a predĺženie obdobia poberania nemocenského. „Celková suma na zabezpečenie uvedených opatrení predstavuje 143,4 mil. eur," uviedlo ministerstvo. Štátne finančné aktíva sa majú tento rok doplniť sumou do 500 mil. eur. Tieto zdroje sa majú použiť pre poskytovateľov finančnej pomoci na udržanie zamestnanosti a prevádzky v malých alebo stredných podnikoch a na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov.Novelou zákona o štátnom rozpočte na rok 2021 sa majú zvýšiť výdavky štátneho rozpočtu o 3,4 mld. eur, pričom navýšenie výdavkov v súvislosti s pandémiou je o 2,4 mld. eur, nepandemické výdavky by mali vzrásť takmer o 1 mld. eur.