Ministerstvo práce vyplatí odmeny zamestnancom sociálnych služieb, môžu si prilepšiť až o 500 eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.7.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce a sociálnych vecí vyplatí zamestnancom zariadení sociálnych služieb, Centier pre deti a rodiny a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately mimoriadne odmeny.Ako na stredajšej tlačovej besede povedal minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina), odmeny si títo zamestnanci zaslúžia za výnimočné pracovné nasadenie počas druhej vlny pandémie. Na odmenách rezort práce vyplatí celkovo 31,5 milióna eur, ktoré pôjdu pre takmer 46,5 tisíca zamestnancov.Odmeny bude rezort vyplácať v dvoch sumách. Tí zamestnanci, ktorí počas núdzového stavu od októbra minulého roka do polovice mája tohto roka pracovali na polovičný a väčší úväzok, dostanú podľa Krajniaka odmenu v sume 500 eur v hrubom, čo vychádza na 422 eur v čistom.Ak zamestnanec pracoval na kratší ako polovičný úväzok, odmena pre neho bude predstavovať 250 eur v hrubom, teda 216 eur v čistom. „Je to výraz vďaky za to, akým obetavým spôsobom pracovali počas pandémie," povedal Krajniak.