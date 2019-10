Ministerstvo práce zaplatí za bezpečnostné služby 608.924 eur bez DPH

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. októbra (TASR) - Ministerstvo práce zaplatí za bezpečnostné služby pre svoje organizácie 608.924,20 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Tieto služby obstarávalo pre viaceré ústredia práce na Slovensku. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku verejného obstarávania.Ministerstvo v tendri zvolilo užšiu súťaž a pridelenie zákazky bolo rozdelené na osem častí. Jednotlivé ústredia práce tak budú strážiť viaceré bezpečnostné služby.priblížil v oznámení rezort práce.Ministerstvo si mohlo vyberať z viacerých ponúk uchádzačov, víťazmi tendra je šesť firiem. Bezpečnostnú službu na ústredí práce v Rimavskej Sobote ako aj strážnu a informačnú službu na ústredí práce v Martine zabezpečí spoločnosť Scylla Security Servis. Celkovo za tieto služby dostane 186.044,54 eura bez DPH.Strážnu službu na ústredí práce v Lučenci, strážnu a informačnú službu ústredia práce na Župnom námestí v Bratislave zabezpečí spoločnosť SPB Security, ktorej ministerstvo za to zaplatí 156.914,69 eura bez DPH.Strážnu, bezpečnostnú a informačnú službu na ústredí práce v Dolnom Kubíne bude vykonávať firma Jakub Moravčík SBS Pegas. Dostane za to 31.289,01 eura bez DPH.Spoločnosť Terava Security vyhrala zákazku na zabezpečenie strážnej služby ústredia práce VÚS Mlynky, zinkasuje za to 128.660,96 eura bez DPH. Strážnu a informačnú službu na ústredí práce v Považskej Bystrici zabezpečí Ján Mikuš-JM Security za 70.753,71 eura bez DPH a strážnu, bezpečnostnú a informačnú službu na ústredí práce v Leviciach bude vykonávať spoločnosť Terava za 35.261,29 eura bez DPH.