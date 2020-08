Ministerstvo práce zastavuje SOS dotácie, ľuďom v zložitej situácii pomôže inak

Posledná dotácia za august

Dlhodobý nástroj na pomoc ľuďom

6.8.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zastavuje prijímanie nových žiadostí o SOS dotáciu. Počet oprávnených žiadateľov totiž podľa rezortu vzhľadom na postupné oživovanie ekonomiky klesá a zaznamenávajú zvyšujúci sa počet neoprávnených žiadostí.Stráca sa tak účel, pre ktorý bolo toto opatrenie prvej pomoci vytvorené. Rezort práce tak poslednú dotáciu poskytne za mesiac august. Doteraz ministerstvo poslalo takmer 13 600 žiadateľom necelých 10,2 mil. eur.Ministerstvo prijíma žiadosti o SOS dotáciu už iba do 7. augusta tohto roka. Všetkým oprávneným žiadateľom, ktorí stále nemajú príjem a nezaslali ministerstvu oznámenie o opätovnom vykonávaní činnosti, z ktorej im plynie nárok na príjem, poskytneme dotáciu aj na mesiac august, ak bude táto situácia u žiadateľa pretrvávať minimálne do 15. augusta vrátane.Zároveň ešte spracúvajú žiadosti, ktoré boli doručené v predchádzajúcom období.Rezort práce však už pripravuje trvalé zavedenie SOS príspevku do legislatívy. "Tento príspevok budeme vyplácať v mimoriadnych situáciách rodinám, ktoré z rôznych dôvodov prepadajú cez sito štátnej sociálnej pomoci. Bude to dlhodobý nástroj na pomoc ľuďom v zložitých životných situáciách," približuje minister práce Milan Krajniak Ľudia, ktorí sú naďalej v nepriaznivej situácii, môžu požiadať o pomoc v hmotnej núdzi, jednorazovú dávku od obce alebo o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci z ministerstva.