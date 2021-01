Ministerstvo prijalo takmer 5-tisíc žiadostí na kompenzácie v cestovnom ruchu, neodmietlo žiadnu

Veľmi dobrá úroveň pomoci

Často sa porovnáva neporovnávateľné

29.1.2021 (Webnoviny.sk) - Do 28. januára prijalo ministerstvo dopravy cez portál Slovensko.sk už viac ako 4 700 žiadostí o kompenzáciu výpadku príjmov v cestovnom ruchu pre pandémiu koronavírusu. Zo 100 miliónového balíka k rovnakému dátumu rezort spracoval a postupne na účty oprávneným prijímateľom posiela takmer 11,4 milióna eur.Ministerstvo dopravy doposiaľ neodmietlo ani jednu žiadosť ako neopodstatnenú. Uviedla to v online diskusii štátna tajomníčka rezortu dopravy Katarína Bruncková s tým, že sa denne vyhodnocuje okolo 100 žiadostí."Chybovosť v žiadostiach je približne na úrovni 20 percent. V prípade, ak zistíme nedostatky, kontaktujeme žiadateľa, aby chyby opravil, aby sme nemuseli žiadosť hneď odmietnuť," dodala štátna tajomníčka.Kým aktuálne je možné získať zo schémy pomoci maximálne 200-tisíc eur, ministerstvo dopravy rokuje s Európskou komisiou aj o takzvanej veľkej schéme pomoci pre väčšie podnikateľské subjekty, pričom maximálne by mohli dostať pomoc vo výške 800-tisíc eur. Schválenie schémy predpokladá štátna tajomníčka Bruncková v priebehu februára 2021.Úroveň slovenskej pomoci cestovnému ruchu vrátane gastronómie je podľa ministerstva dopravy v porovnaní s Maďarskom alebo Českou republikou "veľmi dobrá". Bruncková pripúšťa, že Rakúsko je na tom lepšie, ale pripomína, že cestovný ruch zohráva dôležitú úlohu v rakúskom národnom hospodárstve."Častokrát sa porovnáva neporovnávateľné. Treba brať do úvahy, že u nás ide cestovnému ruchu štátna pomoc z viacerých zdrojov, nielen zo spomínanej schémy pomoci," vyhlásila Bruncková. Ako dodala, rezort pripravuje v súvislosti s pretrvávajúcou epidemickou situáciou ďalšie schémy pomoci.Ministerstvo dopravy spustilo schému pomoci 15. decembra 2020. Oprávnenými žiadateľmi sú prevádzky stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, aquaparkov, kúpalísk, sprievodcovia v cestovnom ruchu, organizácie kongresov a podnikových výstav, botanické a zoologické záhrady a prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov, múzeá s prehliadkami pre verejnosť, historické pamiatky a turistické zaujímavosti. Zoznam oprávnených prijímateľov pomoci je zverejnený na webovej stránke ministerstva dopravy.