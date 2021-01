Ministerstvo privíta, ak vláda rozhodne o zlúčení leteckých útvarov obrany a vnútra

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.1.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo obrany SR (MO SR) privíta, ak vláda SR rozhodne o tom, či by sa mali zlúčiť letecké útvary rezortu obrany a Ministerstva vnútra SR do konca roka 2021.Rozhodnutie o ich spojení bude vychádzať z analýzy, ktorú vláda deklarovala už v programovom vyhlásení. V súčasnosti ministerstvo obrany v tejto veci vykonáva prípravného práce. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) v minulosti zdôraznil, že Slovensko je jediná krajina v Európskej únii a v NATO, ktorá má vládnu letku pod ministerstvom vnútra a považuje to za relikt komunizmu. Zlúčenie letiek by podľa neho mohlo priniesť aj úspory.O prechode vládnej letky pod ministerstvo obrany sa hovorilo už v roku 2014. Navrhoval to vtedajší exminister obrany Ľubomír Galko.