Ministerstvo realizovalo verejné obstarávanie v súlade so zákonom, reaguje Šimkovičovej rezort na tvrdenia Remišovej

18.1.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR realizovalo verejné obstarávanie v súlade so zákonom, reaguje ministerstvo na tvrdenia poslankyne parlamentu a predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej . Tá skritizovala zmluvu uzatvorenú na strážne služby objektov MK SR, avizovala i podnet na Úrad pre verejné obstarávanie.Tvrdila pri tom, že MK SR uzatvorilo novú zmluvu viac než rok predtým, ako vypršala tá pôvodná z roku 2021, pričom hodinová sadzba bola oproti pôvodnej vyššia. Poslankyňa apelovala na vysvetlenie zrušenia predošlej zmluvy pred jej vypršaním a jej nahradenie druhou zmluvou, a tiež na vysvetlenie toho, na základe čoho bol vybraný dodávateľ a aké boli ďalšie ponuky.Ako pre agentúru SITA uviedla vedúca odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská, pôvodnú rámcovú dohodu vypovedali po vzájomnej dohode s pôvodným dodávateľom, a to v zmysle príslušných ustanovení rámcovej dohody. Dôvodom bola zmena podmienok i rozsahu poskytovaných služieb.„Bolo teda potrebné poskytovať služby aj v objektoch, ktoré v rámcovej dohode neboli zadefinované,“ vysvetľuje Bačinská. Dodala, že bolo potrebné aj navýšiť rozsah a počet pracovníkov SBS, a to v dôsledku prijatých bezpečnostných opatrení v súvislosti s atentátom na premiéra Smer-SD ), ako aj z dôvodu opakovaných vyhrážok voči ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nom. SNS ) a štátnemu tajomníkovi MK SR.„Zákon o verejnom obstarávaní nedovoľuje navyšovať, teda podstatným spôsobom meniť pôvodne uzatvorenú zmluvu,“ uviedla ďalej Bačinská. Doplnila, že i s pôvodným dodávateľom boli každý rok uzatvárané dodatky týkajúce sa navyšovania hodinovej sadzby, a to kvôli zmenám v Zákonníku práce, ktoré odrážali zvyšovanie minimálnej mzdy, odvodov či príspevkov na stravu.„Ku konštatovaniu, že súčasne uzavretá zmluva na zabezpečenie strážnych a bezpečnostných služieb je predražená, dávame do pozornosti dokument Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti, ktorá vydala pre rok 2025 dokument s názvom: Minimálne mzdové náklady na výkon práce (cena práce) zamestnanca SBS pri dodržaní zákonom stanovených podmienok pre obdobie od 01.01.2025 do 31.12.2025, ktorý je verejne dostupný na: https://www.sksb.sk/,“ upozornila Bačinská Poukázala, že podľa predmetného dokumentu je priemerná cena práce za jednu hodinu výkonu bezpečnostnej služby – strážnej služby, určená v rozpätí od 11,318 do 15,563 eura za hodinu. „MK SR uzatvorilo zmluvnú cenu za jednu osobohodinu v sume 10,20 eura, preto nepovažujeme hodinovú sadzbu za predraženú," uzavrela.