Ministerstvo spravodlivosti chce z fondu obnovy nový súd, obrana chce rekonštruovať budovy

8.9.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (MS SR) chce z peňazí z fondu obnovy Európskej únie (EÚ) zriadiť Najvyšší správny súd, Úrad pre správu zaisteného majetku či Úrad pre majetkové priznania. Agentúru SITA o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti. Ministerstvo obrany SR (MO SR) chce prostredníctvom Európskeho nástroja obnovy rekonštruovať budovy v správe rezortu. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková . Slovensko by malo získať z európskeho fondu obnovy 7,5 miliárd eur a MS SR by chcelo časť z nich využiť na reformu justície, ktorú predstavilo už v programovom vyhlásení vlády.Okrem zriadenia nového súdu a úradov by chcelo ministerstvo za peniaze EÚ implementovať reformu súdnej mapy. S ňou súvisí aj zriadenie mestských súdov v Bratislave alebo Košiciach, alebo vytvorenie nových súdnych obvodov a ich rekonštrukcia.Návrh už rezort predložil Ministerstvu financií SR, neobsahoval však konkrétny rozpočet. Rezort obrany chce za účelom zníženia energetickej náročnosti zrekonštruovať svoje budovy.Za financie tiež navrhuje nakúpiť zdravotnícky materiál, vybavenie a ochranné pracovné pomôcky prevažne pre potreby Úradu hlavného lekára MO SR. Okrem toho chce tiež pokračovať v Operačnom programe Kvalita životného prostredia a v sanácii environmentálnych záťaží, ktoré sa nachádzajú v priestoroch pod správou rezortu.Premiér Igor Matovič 21. júla po prílete zo summitu EÚ, kde sa schválil rozpočet a fond obnovy po koronakríze povedal, že Slovensko bude mať zo zdrojov EÚ v najbližších siedmich rokoch k dispozícii 34,1 miliárd eur.Premiér vtedy konštatoval, že z rozpočtu na roky 2014 - 2020 má Slovensko nevyčerpaných osem miliárd eur a pre nasledujúcich sedem rokov má v rámci rozpočtu EÚ k dispozícii 18,6 miliardy eur, pričom v rokoch 2021 až 2023 môže čerpať ďalšie európske fondy v sume 7,5 miliardy eur.