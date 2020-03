Ministerstvo spravodlivosti je presťahované do novej budovy, Gál slávnostne prestrihol pásku

Gál pripomenul, že staré priestory boli pre obe inštitúcie nedostatočné, navyše aj tam bude nevyhnutná masívna rekonštrukcia.

Rezort sa mal pôvodne presťahovať ešte v minulom kalendárnom roku, no napokon bude definitívne na novej adrese až na jar 2020. Témou môže byť ešte diskusia, či si bude ministerstvo na základe zmluvy uplatňovať nárok za omeškanie odovzdania budovy.

Budovu Najvyššieho súdu čaká rekonštrukcia

Sťahovať sa mali už za Žitňanskej

6.3.2020 (Webnoviny.sk) - Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) slávnostne prestrihol pásku v novej budove. Rezort je definitívne presťahovaný do areálu niekdajšieho Výskumného ústavu zváračského na Račianskej ulici.Ministerstvo doteraz sídlilo na Župnom námestí v jednej budove s Najvyšším súdom SR.Ministerstvo ročne zaplatí na prenájme budovy na Račianskej ulici približne 1,7 milióna eur, pričom až 1,5 milióna tvorí nájomné a odhadované náklady sú vo výške 200-tisíc eur. Súčasťou budovy bude napríklad kamerový systém, ktorý bude snímať aj chodby či iné priestory.Rezort dlhé roky sídlil na Župnom námestí v Bratislave spolu s Najvyšším súdom SR. Ten zostáva na pôvodnej adrese, aj jeho priestory by mali prejsť rekonštrukciou. O potrebe nových priestorov pre ministerstvo sa hovorilo intenzívne niekoľko rokov, súťaž o novú budovu vyhlásila ešte Gálova predchodkyňa Lucia Žitňanská (Most-Híd).Ministerstvo spravodlivosti si bude najskôr budovu prenajímať. Do vlastníctva ju môže odkúpiť po dvoch rokoch, pričom odhad prevyšuje čiastku 23 miliónov eur.Do nových priestorov sa mal rezort sťahovať už za pôsobenia Lucie Žitňanskej, ale súčasný minister Gábor Gál vypísal novú súťaž. V tej pôvodnej totiž dominovali ponuky finančných skupín, čo sa šéfovi rezortu nepozdávalo.