Ministerstvo spravodlivosti plánuje zaviesť vekový cenzus, starších sudcov by nahradili ich mladší kolegovia

Personálny kolaps nehrozí

Zavedenie vekového cenzu

Sudcov môže prilákať špecializácia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.5.2020 - Sudcov všeobecných súdov, ktorí dosiahli vek 65 rokov a 70-ročných sudcov ústavného súdu by mali nahradiť ich mladší kolegovia. Takto si predstavuje prirodzenú obmenu sudcov ministerstvo spravodlivosti a uvedené plány sa dostali aj do programového vyhlásenia vlády (PVV).Z praxe by tak mohli vypadnúť desiatky sudcov. Podľa ministerstva personálny kolaps na súdoch nehrozí, lebo sudcov je dosť.Dôležité však bude priebežne robiť výberové konania a pripraviť databázu kandidátov.Podľa štatistiky, ktorú agentúre SITA poskytlo ministerstvo, ku koncu apríla evidujú na všeobecných súdoch 60 sudcov, ktorí majú vek nad 65 rokov.Z toho je aktívnych 50, dvaja sú členovia hodnotiacej komisie a traja vykonávajú inú funkciu.Na Ústavnom súde SR má, podľa životopisov zverejnených na webe súdu, k vekovej hranici 70 rokov najbližšie sudca Mojmír Mamojka, ktorý toto jubileum oslávi v júli. Následne o dva roky Jana Laššáková a o tri Jana Baricová.Zavedenie vekového cenzu sa v PVV zdôvodňuje potrebou prirodzenej obmeny sudcov. Na otázku SITA, či výpadok starších sudcov nespôsobí problémy, ministerstvo uviedlo, že podľa metodiky vypracovanej Európskou komisiou pre efektívnu spravodlivosť (CEPEJ) je súčasný počet sudcov na súdoch dostatočný.„Je dôležité, aby priebežne boli realizované hromadné výberové konania a mali sme pripravenú databázu kandidátov, ktorá na danú situáciu reaguje,“ zároveň dodalo tlačové oddelenie ministerstva.Agentúra SITA viackrát písala, že bratislavským súdom hrozí personálny kolaps, pričom najhoršie je na tom Okresný súd Bratislava I.Okresný súd Bratislava I. Ministerstvo tvrdí, že fungujúca justícia je preň priorita.„Medzi opatrenia, ktoré majú k tomu smerovať a zároveň môžu zatraktívňovať aj povolanie sudcu, patrí napríklad špecializácia sudcu na hlavnú agendu, profesionalizácia justičného personálu a rozširovanie používania informačných technológií na súdoch,“ doplnil tlačový odbor rezortu.Prezident môže sudcu odvolať z funkcie na návrh Súdnej rady SR, ak dosiahol vek 65 rokov. Naposledy tak urobila prezidentka Zuzana Čaputová v januári, kedy z praxe stiahla piatich sudcov.