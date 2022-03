Ministerstvo spravodlivosti posilní novelou zákona väzby medzi dieťaťom a oboma rodičmi po rozvode

Starostlivosť o dieťa

V prípade bude rozhodovať jeden sudca

Komplexné prehodnotenie právnej úpravy

9.3.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) chce podporiť zachovanie vzťahových väzieb dieťaťa s obidvomi rodičmi aj po rozvode. Vyplýva to z novely Civilno mimosporového poriadku, ktorú rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania.Základným cieľom zmien navrhovaných v zákone o rodine je explicitné ukotvenie spoločnej osobnej starostlivosti rodičov o dieťa ako ďalšia forma starostlivosti o dieťa (popri osobnej starostlivosti jedného z rodičov a striedavej osobnej starostlivosti).Spoločná starostlivosť oboch rodičov je formou starostlivosti o dieťa, kde spôsob rozhodovania rodičov o starostlivosť o dieťa zostáva rovnaký ako v období pred rozvodom manželstva.Podľa novely by tiež jeden sudca mal mať na starosti všetky konania, ktoré sa týkajú toho istého maloletého dieťaťa alebo jeho súrodencov. Navrhované procesné zmeny sa sústredia najmä na úkon odňatia maloletého dieťa rodičovi prípadne inej osobe.Cieľom novely je tiež upraviť, aby sa výkon rozhodnutia, ktorým sa priznáva právo na styk s maloletým po obmedzený čas, uskutočňoval v prítomnosti sudcu. Návrh zákona tiež určuje obligatórnosť pojednávania v konaní o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých.Ako ďalej doplnil rezort spravodlivosti, exaktnou úpravou chce zamedziť aplikovaniu takých postupov súdu, keď sa vo vykonávacom konaní nekoná a vyčkáva sa na rozhodnutie v prebiehajúcom konaní o zmene exekučného titulu (napríklad zmena úpravy práv a povinností k maloletému dieťaťu).MS SR na záver zdôraznilo, že ide o čiastkovú novelizáciu. Rezort predpokladá komplexné prehodnotenie právnej úpravy vrátane jednotlivých inštitútov v súvislosti s pripravovanou rekodifikáciou. Komplexné zmeny teda budú v rámci nového Občianskeho zákonníka.