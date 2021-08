Ministerstvo spravodlivosti pripravuje novelizáciu infozákona, predstavená by mohla byť na jeseň

Prax poukázala na mnoho nedostatkov

22.8.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) pripravuje novelizáciu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Tá ma zahŕňať transpozíciu smernice Európskeho parlamentu Rady Európskej únie z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora a implementáciu požiadaviek vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR.Novelizácia by mohla byť predstavená na jeseň tohto roka. Agentúru SITA o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia MS SRAktuálne MS SR konzultuje novelizáciu so štátnym sektorom, územnou samosprávou a mimovládnym sektorom.„Vnímame veľmi pozitívne, že sa práce na novelizáciiopäť dali do pohybu. Náš zákon o slobodnom prístupe k informáciám síce poskytuje pomerne široké penzum možností, ako sa občania môžu dostať k požadovaným informáciám, avšak aplikačná prax poukázala za ostatné roky na mnoho nedostatkov, ktoré v rozhodnej miere celý proces komplikujú či znemožňujú,“ uviedol pre agentúru SITA právnik Ján Ivančík Podľa Ivančíka by bolo premárnenou príležitosťou, ak by sa dosiahli iba kozmetické zmeny v zákone za účelom rýchleho hľadania kompromisu.Ako zdôraznil, problémov, ktoré novelamusí riešiť, je mnoho. Niektoré z nich sú systémového charakteru, iné skôr technického, avšak aj zdanlivé drobnosti spôsobujú v praxi závažné problémy.„Medzi najzásadnejšie okruhy problémov súčasného zákona patrí jasná definícia povinných osôb tak, aby nebolo pochybností o tom, že právnické osoby, ktoré sú z väčšej časti verejné, majú povinnosť informovať občanov o tom, ako hospodária s verejnými prostriedkami. Tiež ide o reálnu vymožiteľnosť práva na informácie. V súčasnosti sa stretávame s veľmi negatívnym trendom, keď povinné osoby aj na úrovni ministerstiev ignorujú svoje zákonné povinnosti a občanom vôbec neodpovedajú na ich infožiadosti,“ vysvetlil.Zefektívniť treba podľa Ivančíka aj sankčný mechanizmus, aby sa uvedeným praktikám rázne predchádzalo.„Mnoho nedostatkov nám ukázala aj pandémia. Občania sa tak napríklad nevedia dostať k základným informáciám o tom, komu štátne orgány poskytujú obrovské dotácie. Na problémy stále narážame aj pri povinnom zverejňovaní zmlúv alebo pri žiadostiach o informácie o vrcholových manažéroch vo verejnej sfére,“ uzavrel.Vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala, že presadí novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorou rozšíri okruh povinne zverejňovaných informácií a zvýši vymožiteľnosť práva na informácie.„Vláda SR zavedie povinné zverejňovanie príloh a dodatkov k povinne zverejňovaným zmluvám. Vláda SR zavedie zverejňovanie štúdií a analytických materiálov vyhotovených za verejné zdroje v maximálne možnej miere s prihliadnutím na oprávnené záujmy štátu a iných verejných subjektov. Vláda SR vypustí výnimku zo zverejňovania zmlúv Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS). Praktické skúsenosti a pochybné obchody s pozemkami (napríklad pod bratislavským obchvatom) ukázali, že je verejným záujmom, aby NDS zverejňovala zmluvy týkajúce sa vysporiadania vlastníctva nehnuteľností,“ skonštatovala vláda v programovom vyhlásení.