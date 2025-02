Priblíženie Slovenska k vyspelým demokraciám

7.2.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo spravodlivosti rátalo s tým, že po novele Trestného zákona dôjde u niektorých skutkov k zániku trestnosti. Pre agentúru SITA to uviedlo ministerstvo spravodlivosti, ktoré tak reagovalo na vyjadrenia Nadácie Zastavme korupciu Ministerstvo podotklo, že túto skutočnosť dopredu avizovali, nikdy ju neskrývali a otvorene ju komunikovali už v legislatívnom procese.„Podobný efekt by mala aj novela Trestného zákona, ktorú predložili za Ódorovej vlády v máji 2023 do parlamentu. Je pravdou, že pri tejto novele by boli uvedené čísla o niečo nižšie, avšak takisto by stovkám odsúdených ročne zanikla trestnosť, nikto však vtedy kvôli tomu nezvolával ľudí do ulíc a neburcoval vášne v spoločnosti," uviedlo ministerstvo.Rezort doplnil, že zmyslom oboch spomínaných úprav bolo priblížiť Slovensko k vyspelým demokraciám.„Je potrebné si uvedomiť, že výška škody alebo prospechu, kedy sa skutok stáva trestným činom, bola v pôvodnom Trestnom zákone od roku 1961 vždy naviazaná na výšku minimálnej mzdy. A k tomuto modelu sme sa v novele Trestného zákona vrátili a urobiť tak chcela aj Ódorova vláda," pripomenul rezort spravodlivosti.Ako ministerstvo vysvetlilo, prezentované čísla nie je možné paušalizovať, a aby bolo možné vyhodnotiť súvis s novelou Trestného zákona, každý prípad by musel byť hodnotený individuálne.„Faktom je, že z výkonu trestu bolo prepustených 446 osôb, a nie 1200, ako to zavádzajúco tvrdila opozícia, ktorá zámerne podsúva verejnosti klamstvá. Mnohí z obvinených a odsúdených, u ktorých došlo k zániku trestnosti, boli takzvaní horalkoví zlodeji," upozornilo ministerstvo a pokračovalo, že takto sa napríklad stalo, že do väzenia putoval človek, ktorý opakovane ukradol bagetu a opaľovací krém v hodnote necelých troch eur.Ministerstvo pripomenulo, že na zániku trestnosti v takýchto prípadoch došlo na Slovensku k celospoločenskej zhode a presadzovala ju aj súčasná opozícia.„My sme sa prijatím modernej trestnej politiky priblížili k vyspelým demokraciám. A opozícia vyložene klame, keď tvrdí, že ako krajina smerujeme na východ," zdôraznil rezort spravodlivosti.Oveľa závažnejšie dopady má podľa ministerstva nekvalitne pripravená reforma súdnej mapy. „Po jej schválení, od 1. mája 2023 až po nadobudnutie účinnosti novely Trestného zákona, odkedy sa začala presúvať agenda medzi súdmi, poklesol počet odsúdených o 602 osôb," uzavrelo ministerstvo spravodlivosti.Novela Trestného zákona už pomohla najmenej 1 324 obvineným a odsúdeným. Upozornila na to Nadácia Zastavme korupciu, ktorá analyzovala dopady zmien v Trestnom zákone za prvý polrok. Ako nadácia priblížila, z počtu osôb, ktorým novela pomohla, bolo 446 predčasne prepustených väzňov.Nadácia informovala, že vďaka novele bolo pre premlčanie zastavených 79 prípadov voči 104 obvineným osobám a v celkovej škode takmer päť miliónov eur. Nadácia súčasne upozornila na skutočnosť, že polícia objasňuje omnoho menej trestných činov.Podľa Zastavme korupciu na to má vplyv práve novela Trestného zákona. „Napríklad daňový podvod do 20-tisíc eur už viac nie je trestným činom," spresnila nadácia a pripomenula, že v roku 2022 polícia evidovala 43 trestných stíhaní za podvody, kým vlani to bolo 17. „Pokiaľ ide o krátenie dane, je to podobne. Počet vyšetrovaných prípadov za sledované obdobie klesol o viac než stovku," upozornila Nadácia Zastavme korupciu a ďalej podotkla, že kým v roku 2022 vyšetrovali policajti 66 prípadov prijímania úplatkov vo verejnej sfére, vlani to bolo 17, z ktorých objasnili deväť.Nadácia súčasne skritizovala, že rezort spravodlivosti pod vedením Borisa Suska Smer-SD ) tesne pred začiatkom platnosti novely prestal zverejňovať štatistiky, z ktorých by sa dalo podľa zistiť, koľko je na súdoch obžalôb, a koľko trestných konaní zastavili z dôvodu premlčania.