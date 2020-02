Ministerstvo spravodlivosti sa postupne sťahuje do novej budovy s nájmom za viac ako milión eur

Budovu už prevzali

Gál vypísal novú súťaž

19.2.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo spravodlivosti SR si už oficiálne prebralo novú budovu v areáli Výskumného ústavu zváračského. Po rokovaní vlády SR informáciu potvrdila štátna tajomníčka Edita Pfundtner ( Most-Híd ). Podľa jej slov je už rezort pripravený na sťahovanie zo Župného námestia v Bratislave do nových priestorov.Ministerstvo ročne zaplatí na prenájme budovy na Račianskej ulici 1 700 000 eur, pričom 1 500 000 tvorí nájomné a približne 200-tisíc eur sú výdavky na samotnú prevádzku.„Ešte som si nepreniesla veci do novej budovy, predpokladám, že budem medzi poslednými. Treba si uvedomiť, že sme tesne pred voľbami a ja tiež očakávam čo sa udeje 29. februára. Postupne sa sťahuje, v utorok bola oficiálne prevzatá budova, takže proces už beží,“ uviedla po rokovaní kabinetu Pfundtner. Štátna tajomníčka na záver dodala, že rezort sa už dnes postupne presúva do nových priestorov.Pri sťahovaní ministerstva bolo avizovaných niekoľko termínov. Najskôr do konca minulého kalendárneho roka a následne do konca januára tohto roka. Zatiaľ však ministerstvo stále sídli oficiálne na Župnom námestí v Bratislave.O potrebe sťahovania ministerstva sa hovorí intenzívne niekoľko rokov, súťaž o novú budovu vyhlásila ešte exministerka Lucia Žitňanská. Rezort v súčasnosti má spoločné priestory s Najvyšším súdom SR Ministerstvo spravodlivosti si bude najskôr budovu prenajímať. Do vlastníctva ju môže odkúpiť najskôr po dvoch rokoch, pričom odhad prevyšuje čiastku 23 miliónov eur.Do nových priestorov sa mal rezort sťahovať už za pôsobenia Lucie Žitňanskej (Most-Híd), ale súčasný minister Gábor Gál (Most-Híd) vypísal novú súťaž. V tej pôvodnej totiž dominovali ponuky finančných skupín, čo sa šéfovi rezortu nepozdávalo.