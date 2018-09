MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SA PRESŤAHUJE NA RAČIANSKU ULICU

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti SR sa presťahuje do areálu Výskumného ústavu zváračského na Račianskej ulici v Bratislave. Šéf rezortu Gábor Gál (Most-Híd) to oznámil v utorok na tlačovej konferencii.Do nových priestorov sa chce zo Župného námestia presťahovať do konca budúceho roka.